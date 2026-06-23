Jil Teichmann steht nach einem Zweisatzsieg gegen Rebeka Masarova in der 2. Quali-Runde von Wimbledon.

Legende: Steht in Wimbledon in der 2. von 3 Qualifikationsrunden Jil Teichmann. Imago

In der ersten Runde der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon kam es am Dienstag zu einem Schweizer Duell zwischen Jil Teichmann (WTA 126) und Rebeka Masarova (WTA 156). Anders als in Rom, wo sich Masarova in drei Sätzen durchgesetzt hatte, behielt in Wimbledon Teichmann die Oberhand. Die Seeländerin hatte im ersten Satz mit 1:4 zurückgelegen, entschied die Partie nach 1:26 Stunden aber mit 7:6 (7:2), 6:4.

In der 2. Quali-Runde trifft Teichmann auf die Kanadierin Bianca Andreescu (CAN/WTA 180). In Wimbledon stand Teichmann bislang fünf Mal im Hauptfeld.

Naef und Bandecchi ausgeschieden

Céline Naef (WTA 193) scheiterte bereits in der 1. Qualifikationsrunde. Sie unterlag Joanna Garland (WTA 188) aus Taiwan nach zweieinhalb Stunden 6:3, 5:7, 4:6. Nur halb so lang stand Susan Bandecchi auf dem Rasen. Die Schweizer Weltnummer 168 blieb gegen Katarzyna Kawa (WTA 121) aus Polen chancenlos und unterlag 1:6, 3:6.