Vom 13. August bis 13. September 2026 erfüllt das Lucerne Festival das KKL Luzern mit musikalischer Exzellenz. Wir verlosen Tickets für drei Konzerte mit renommierten Orchestern und Dirigenten. Sichern Sie sich Ihre Chance auf ein besonderes Klassikerlebnis.

Das Lucerne Festival 2026 lädt zu einem Monat voller musikalischer Höhepunkte ein. Internationale Spitzenorchester, gefeierte Solist:innen und Dirigenten von Weltrang gestalten ein Programm, das Klassikliebhaber:innen in seiner Vielfalt und künstlerischen Tiefe begeistert.

Wir freuen uns, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Tickets für drei ausgewählte Konzerte im KKL Luzern zu gewinnen – jedes davon ein besonderes Erlebnis innerhalb des Festivals.

So nehmen Sie teil

Füllen Sie das Teilnahmeformular bis zum 12. Juli 2026 aus und sichern Sie sich die Chance auf einen unvergesslichen Konzertabend im Rahmen des Lucerne Festivals 2026.

Die Gewinner:innen werden per E‑Mail benachrichtigt.