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Unser Kulturstandort Studio Basel

16.10.2013, 10:46

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SRF Studio Basel im Meret-Oppenheim-Hochhaus – direkt beim Bahnhof Basel SBB
Legende: SRF Studio Basel im Meret-Oppenheim-Hochhaus – direkt beim Bahnhof Basel SBB SRF

Im Studio Basel im Meret Oppenheim Hochhaus (MOH) ist die Abteilung Kultur ansässig. Hier geht Radio SRF 2 Kultur auf Sendung, hier arbeiten Redaktionen für Bereiche wie Wissenschaft und Fiktion. Ausserdem ist die Regionalredaktion Basel Stadt Basel Land mit den Macherinnen und Machern des «Regionaljournal BS BL» im MOH zuhause, genauso wie die Teams von Swiss Satellite Radio (SSATR) und 3sat.

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Auf den Webseiten von «Hallo SRF!» finden Sie einen Überblick aller unserer Studioführungen.

Adressen

Besucher Post
Meret-Oppenheim-Platz 1b
Postfach
4053 Basel4002 Basel

Telefon, Fax und E-Mail

TelefonFaxE-Mail
+41 58 134 61 61+41 58 134 61 62 empfang.basel@srf.ch

Öffnungszeiten Empfang

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8 - 17 Uhr8 - 17 Uhr8 - 17 Uhr8 - 17 Uhr8 - 17 Uhrgeschlossengeschlossen

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