Im Studio Basel im Meret Oppenheim Hochhaus (MOH) ist die Abteilung Kultur ansässig. Hier geht Radio SRF 2 Kultur auf Sendung, hier arbeiten Redaktionen für Bereiche wie Wissenschaft und Fiktion. Ausserdem ist die Regionalredaktion Basel Stadt Basel Land mit den Macherinnen und Machern des «Regionaljournal BS BL» im MOH zuhause, genauso wie die Teams von Swiss Satellite Radio (SSATR) und 3sat.
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