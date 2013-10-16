Legende: SRF Studio Basel im Meret-Oppenheim-Hochhaus – direkt beim Bahnhof Basel SBB SRF

Im Studio Basel im Meret Oppenheim Hochhaus (MOH) ist die Abteilung Kultur ansässig. Hier geht Radio SRF 2 Kultur auf Sendung, hier arbeiten Redaktionen für Bereiche wie Wissenschaft und Fiktion. Ausserdem ist die Regionalredaktion Basel Stadt Basel Land mit den Macherinnen und Machern des «Regionaljournal BS BL» im MOH zuhause, genauso wie die Teams von Swiss Satellite Radio (SSATR) und 3sat.

Lust auf eine Führung durchs SRF-Studio? Box aufklappen Box zuklappen Auf den Webseiten von «Hallo SRF!» finden Sie einen Überblick aller unserer Studioführungen.

Adressen

Besucher Post Meret-Oppenheim-Platz 1b

Postfach 4053 Basel 4002 Basel

Telefon, Fax und E-Mail

Telefon Fax E-Mail +41 58 134 61 61 +41 58 134 61 62 empfang.basel@srf.ch

Öffnungszeiten Empfang

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 8 - 17 Uhr 8 - 17 Uhr 8 - 17 Uhr 8 - 17 Uhr 8 - 17 Uhr geschlossen geschlossen

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