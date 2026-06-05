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Die Anonymität im Darknet ist möglich dank der Zwiebeltaktik, dem «Onion-Routing»:

Rufe ich im Darknet eine Internetseite auf, wird jedes Datenpäckchen verschlüsselt und über mehrere Punkte («Nodes») weitergeleitet. So sieht die Internetseite nicht, woher die Anfrage ursprünglich kam. Ist die aufgerufene Internetseite eine Darknet-Seite, sehe auch ich nicht, auf welchem Server sich die Seite befindet.

Anschauungsbeispiel

Eine Analogie in der echten Welt könnte sein, dass ich anonym Kondome kaufen möchte.

Nun kann ich auf einen Zettel schreiben: Ein Kondom bitte. Diese Anfrage packe ich mit einer Münze in einen Umschlag, darauf schreibe ich: An die Apotheke. Und das packe ich wiederum in zwei Blanko-Umschläge.

Jetzt gehe ich mit dem Blanko-Umschlag zu einer zufälligen Person auf der Strasse und bitte sie, ihn weiterzugeben. Die Person sieht, wer ich bin, aber nicht wohin meine Anfrage geht – diese Info steckt ja im Umschlag.

Die erste Person sucht eine weitere Person, die mich nicht gesehen hat. Diese packt aus dem ersten Blanko-Umschlag einen zweiten Blanko-Umschlag: Sie weiss also weder, woher die Anfrage kommt, noch wohin sie geht.

Person zwei sucht sich eine Person drei, diese schaut nun in den Umschlag und findet die Adresse («An die Apotheke»). Diese Person weiss jetzt nicht, wer ich bin, aber sie weiss, wohin ich will. Sie bringt den Brief zur Apotheke, diese findet die Bestellung und das Geld im Umschlag und gibt das Kondom heraus.

Nun geht die Kette wieder umgekehrt zurück: Person drei packt die Kondome in den Umschlag, bringt ihn zu Person zwei, diese packt den Umschlag in ihren Umschlag und sucht Person eins, diese packt alles in den letzten Umschlag und bringt ihn zurück zu mir.

In der digitalen Welt funktioniert das alles reibungslos und in Sekundenschnelle. Die Personen sind keine Menschen, sondern Computer im «TOR-Netzwerk». Zwischen der Nutzerin und der Webseite stehen immer drei solche Computer-Punkte, sogenannte Nodes, sodass immer mindestens ein Node, der mittlere, weder weiss, woher die Anfrage kommt, noch, wohin sie geht.

Anonyme Webseiten

Möchte ich statt Kondome Marihuana kaufen, kann ich nicht zu einer Apotheke, sondern muss zu einem illegalen Dealer. Dieser hat seine Adresse nicht öffentlich im Telefonbuch und er will nicht, dass ich weiss, wo er wohnt. Deswegen treffen wir uns an einem vereinbarten neutralen Platz. Respektive, nicht wir, sondern unsere mit Briefumschlägen verschlüsselte und anonymisierte Kommunikation.

So ähnlich läuft es mit Darknet-Webseiten, die nicht mit .com, sondern mit .onion enden und gar nicht über den normalen Internet-Browser (wie zum Beispiel Firefox, Chrome oder Safari) gefunden werden können, weil sie nicht im «Telefonbuch» des Internets stehen.