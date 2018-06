Legende:

Tipp 5 Schutzposition einnehmen:

Wenn ein Blitz einschlägt, geht er über den Mast und seine metallenen Verstagungen nach unten. Also: Keine metallene Teile anfassen. Bei offenen Booten ohne Mast ist es am sichersten, in der Mitte des Bootes – Füsse zusammen und Knie umklammert – zu kauern. So wird eine Schrittspannung vermieden und man ist nicht der höchste Punkt.

