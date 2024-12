Gion-Duri Vincenz 2004 während einer Live-Schaltung, in die sich ein Fussball-Fan einmischt.

1. Wenn Politjournalist Gion-Duri Vincenz jegliche Objektivität über Bord wirft

Graubünden gilt nicht als Mutterkanton des Schweizer Fussballs. Folgerichtig hat sich das Fanherz von Gion-Duri Vincenz im Exil einen Klub gesucht. Die Leidenschaft des Rundschau-Moderators für YB tritt im Fussball-Trashtalk «Sykora Gisler» deutlich zutage. Und: Vincenz äussert sich kritisch über Roger Federer.

2. Weshalb reagiert die Politik erst, wenn’s brennt?

Der Klimawandel ist nur ein Beispiel dafür, wie schleppend die Politik bei Krisen meist handelt. Das ernüchternde Fazit von Politikwissenschaftlerin Karin Ingold: Die Politik wird immer mutloser. «Einfach Politik» betreibt Ursachenforschung.

3. Musik mit Charme und Tiefgang

Auf einen Schlag so viele musikalische Neuentdeckung habe ich selten gemacht. Biermösl Blosn. Putin-Kritiker Juri Schewtschuk. Die Ukrainer Okean Elzy mit Sänger und Aktivist Swjatoslaw Wakartschuk. Oder «Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin». Es handelt sich um die Auswahl von Benjamin Schenk, Professor für osteuropäische Geschichte, in «Musik für einen Gast».

4. Sanfte Schlafhilfe

«Schlummerland» will Kindern beim Einschlafen helfen. Ich habe zuhause die Probe aufs Exempel gemacht. Resultat: Als unser Sohn und ich die Geschichte über die wütende Fanian zu Ende gehört hatten, schliefen meine Frau und beide Töchter schon selig. Ob «Schlummerland» also bei Frauen besser wirkt? Bald weiss ich mehr, denn wir lassen uns als Familie sicher wieder beschlummern.

5. Trotz grosser Hitze wachsen die Bäume

Der einsetzende Herbst lässt eine erste Bilanz zu. Wie hat der Wald den extremen Sommer 2022 überstanden? Eine Expertin konstatiert: «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.»