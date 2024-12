1. «Alle ‹Die drei ???›-Fans und alle anderen, die kein schwaches Herz haben»

So beschreibt Kinderreporter Andrej, wer sich den neuen «Die drei ???»-Film im Kino ansehen soll. Seine Reporterkollegin Noalie ergänzt: «Am Anfang bin ich vor Schreck fast aus dem Sessel gesprungen.» Mich haben sie schon mal gwundrig gemacht – mit der Hoffnung, dass mein Herz das mitmacht.

2. Ein Gespräch zwischen einem topfiten IT-Unternehmer und Eventorganisator, der davon überzeugt ist, 122 Jahre alt zu werden und einer 26-jährigen Radiomoderatorin mit indischen Wurzeln und Politik- und Barkeeperausbildung

Klingt vielseitig – ist es auch. Im Gespräch zwischen Karl Hoppeler und Mira Weingart geht um feines Essen, Arbeitsmoral, Töfffahren, Familienbande. Kurzweilig und hörenswert.

3. Wer redet, ist raus

An Theatern sind die Hierarchien steil, die Verträge meist befristet. Wer Kritik übt, riskiert die Karriere. Die Schweizer Schauspielerin Sylvie Rohrer erzählt von einem Klima der Angst, Machtmissbrauch und Demütigungen, die am Burgtheater in Wien vorherrschten. Und wie sich das Ensemble mit einem offenen Brief Gehör verschaffte.

4. «Hast du einen Wolkenkratzer gesehen, hast du alle gesehen»

Besonders beeindruckt scheint der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow vom Empire State Building nicht gewesen zu sein. Trotzdem hat sein USA-Besuch mitten im Kalten Krieg Spuren hinterlassen. Dieser «Zeitblende»-Podcast ist eine Reise zurück in eine zweigeteilte Welt, in der Kommunismus und Kapitalismus um Einfluss kämpfen.

5. Der neue heisse Scheiss in Sachen Musik

«Sounds!»-Moderatorin Lea Inderbitzin war am vielleicht wichtigsten Showcase-Festival Europas «Eurosonic». Und sie hat nicht nur neue Musik und Bands im Gepäck, sondern auch Anekdoten von frittierten Eiern, Schmuddelwetter und nicht tanzenden Zuschauern.