Der Kälte trotzen und sich in der Stube aufwärmen – im Herbst genau das Richtige. Was dabei nicht fehlen darf: ein spannender Hörkrimi von SRF. Dank der Kurzweiligkeit der Kriminalhörspiele vergeht die Zeit auch wie im Flug!

1. «Ein perfekter Freund» – Freundschaft über den Tod hinaus

Was ist in den letzten 50 Tagen meines Lebens passiert? Der Reporter Fabio Rossi versucht alles, um sich diese Frage zu beantworten. Denn Rossi ist erst kürzlich mit einer rätselhaften Kopfverletzung im Krankenhaus erwacht.

Auf der Suche nach seinen Erinnerungen rekonstruiert er jedoch einen Fabio Rossi, denn er so nicht wiedererkennt: Er verhielt sich in den Tagen vor dem Krankenhausaufenthalt äusserst seltsam, vertritt plötzlich völlig neue Ansichten, hat sogar seinen geliebten Job gekündigt und lernte seine aktuelle Freundin Marlene kennen, obwohl er doch seiner Ex-Freundin Norina nachtrauert. Und wie ist der Lebensmittelkonzern in das Geschehene verwickelt, an dessen Fall er als Investigativ-Journalist dran war?

Hörspiel von: Martin Suter

Dauer des Hörspiels: 51 Minuten

Erscheinungsjahr: 2003

Sprache: Deutsch

2. «Tannenklirren» – die Mystery-Crime-Serie

Cora Bathany war die Film-Ikone der 1970er-Jahre. Zur Legende Bathany gehört auch ihr tragischer Tod, den ihr Mann in «Tannenklirren» literarisch verewigt hat. Nach gut 50 Jahren wird der Roman im beschaulichen Kurort Waldegg verfilmt. Die «Alp TV»-Journalistin Carli soll die Filmcrew begleiten und von den Dreharbeiten berichten. Doch bald hört die Redaktion des Regionalsenders nichts mehr von ihrer Kollegin. Stattdessen werden Kisten abgegeben, die voll sind mit Videos und Tonaufnahmen – von Carli! Damit hat sie mysteriöse Vorkommnisse dokumentiert: beängstigende Naturphänomene, Frauen, die seltsame Rituale durchführen, unerklärliche Stimmen im Wald, creepy Kinder – Waldegg scheint eine Art Epizentrum der magischen Kräfte zu sein, irgendwie verbunden mit Cora Bathany.

Trailer Hörspiel-Serie: «Tannenklirren»

1/8 «Tannenklirren. Der Mann im Keller» von Eva Strasser

Hörspielserie von: Eva Strasser

Dauer des Hörspiels: 8 Folgen à ca. 40 Minuten

Erscheinungsjahr: 2023

Sprache: Deutsch

3. «Der süsse Wahn» – Stalking hautnah

David Kelsey ist ein erfolgreicher und attraktiver junger Mann, der über beide Ohren in seine Annabelle verliebt ist. Er hat für sie beide sogar ein Haus gekauft und liebevoll eingerichtet. Einziger Knackpunkt: Ihre Beziehung gibt es nur in Davids Vorstellung, denn Annabelle ist bereits mit einem anderen Mann verheiratet. David tarnt sein Doppelleben perfekt. Er lebt unter der Woche in einer Pension und am Wochenende unter anderem Namen im Haus, wo er auf seine Annabelle wartet und ihr Briefe schreibt. Die Situation eskaliert, als Annabelles Mann plötzlich vor Davids Haus auftaucht.

Hörspiel von: Patricia Highsmith

Dauer des Hörspiels: 1 Stunde 47 Minuten

Erscheinungsjahr: 2023

Sprache: Deutsch

4. «Mord im Piz Triazza» – Mundartkrimi über Geld, Macht und die Tourismusbranche

Zimmer 314 im Hotel Piz Triazza ist nach wie vor verschlossen, obwohl der Gast Felix Lotenbach bereits am Tourismuskongress sein sollte. Die Zimmermädchen holen Unterstützung und gemeinsam mit dem Hoteldirektor gelingt es ihnen, das Zimmer über den Nachbarsbalkon zu betreten.

So beginnt der neue Fall von Dorfpolizist Chasper Caprez im Engadin, als Felix Lotenbach tot in seinem Zimmer gefunden wird. Seine Kopfverletzung deutet auf einen Sturz hin, doch Caprez Ermittlungen führen ihn schnell auf eine andere Spur. So war Lotenbach federführend in einem umstrittenen Tourismusprojekt, das den Bau eines Golfplatzes vorsieht.

«Mord im Piz Triazza» von Erika Sommer

Hörspiel von: Erika Sommer

Dauer des Hörspiels: 48 Minuten

Erscheinungsjahr: 2001

Sprache: Schweizerdeutsch

5. «La Petite Colombe» – Krimispannung in der Taubenlochschlucht

Hubert Hess kommt frühzeitig auf Bewährung aus dem Gefängnis frei. Er wurde für den Mord an der jungen Lehrerin Beatrice Berger verurteilt, eine Tat, die nun bereits über acht Jahre in der Vergangenheit liegt. Hess erste Tat in Freiheit: Er fährt in die sagenumwobene Taubenlochschlucht, zurück an den Ort des Verbrechens. Dabei verfolgt er einen lang geschmiedeten Plan, denn Hess will den wahren Mörder von Beatrice überführen.

«La Petite Colombe» von Jakob Paul Gillmann

Hörspiel von: Jakob Paul Gillmann

Dauer des Hörspiels: 48 Minuten

Erscheinungsjahr: 1996

Sprache: Schweizerdeutsch

6. Sherlock Holmes at its best – Doppelter Detektiven-Hörspass

Als letzte Hörempfehlung haben wir gleich zwei Kurzhörspiele des Meisterdetektiven Sherlock Holmes für euch. «Die drei Studenten» und «Die drei Garridebs» stammen beide aus dem Archiv von SRF und wurden in den 1970er-Jahren produziert. Wahre Klassiker!

Sherlock Holmes at its best - zwei Kurzhörspiele

«Die drei Studenten»

Professor Soames des St. Luke’s College stürmt aufgebracht in das Büro von Sherlock Holmes und Doktor Watson. Was geschehen ist? Am kommenden Tag findet eine wichtige Prüfung statt, wobei den drei besten Studenten ein grosszügiges Stipendium winkt. Nun musste Professor Soames aber mit Schrecken feststellen, dass sich jemand Zugang zu den geheimen Prüfungsunterlagen verschafft und diese abgeschrieben hat. Ein Fall, der Holmes unter Zeitdruck lösen muss: Der Täter muss bis zum Start der Prüfung überführt sein. Ansonsten kommen die Vorkommnisse an die Öffentlichkeit und stürzen die Hochschule in einen riesigen Skandal.

Hörspiel von: Arthur Conan Doyle

Dauer des Hörspiels: 34 Minuten

Erscheinungsjahr: 1973

Sprache: Deutsch

«Die drei Garridebs»

Dieser Fall von Sherlock Holmes und Doktor Watson dreht sich um ein merkwürdiges Testament: Der reiche Alexander Hamilton Garrideb führt seinen Namensvetter John Garrideb als Erbe seines Vermögens auf, obwohl sie weder verwandt noch befreundet sind. Das Erbe ist jedoch an eine Bedingung geknüpft. John Garrideb muss zwei weitere männliche Namensvetter aufspüren und das Vermögen mit ihnen teilen. Einen Garrideb hat John bereits gefunden, als dieser wiederum Holmes mit der Suche nach dem Dritten beauftragt. Als dann überraschend John im Büro von Holmes aufkreuzt, entlarvt ihn der Meisterdetektiv schnell als Lügner. Doch welche Beweggründe bringen John Garrideb dazu, allen Beteiligten ein Märchen aufzutischen?