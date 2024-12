Per E-Mail teilen

1. Was illegales Glücksspiel und der FCZ gemeinsam haben

2019 bis 2021 hat der FC Zürich einen neuen Trikot-Sponsor: Antepay. Eine mysteriöse E-Mail äussert einen Verdacht, welcher sich erhärtet: Antepay hat gar kein legal funktionierendes Geschäftsmodell. Ein anonymes Bezahlsystem, nur für das illegale Glücksspiel konzipiert. Davon sind Millionen in den Schweizer Fussball geflossen. Und am Ende will es niemand gewesen sein.

2. Ein zum Jubel veranlassendes Jubiläum – 100 Jahre Radio

1922 funkt der Lausanner Roland Pièce anstatt Wetterprognosen zur Abwechslung Musik auf den täglichen Linienflug Lausanne – Paris. Danach wird das Radio zum Massenmedium und bleibt es bis heute. Doch wie steht es um die Zukunft des Radios? Die Nutzung nimmt tendenziell ab. Verschwinden wird das Radio noch lange nicht.

3. Psychische Herausforderungen sind ein schwarzer Rucksack

Ich gebe es zu: Obwohl Gast Gimma und Host Robin Rehmann über Depressionen, alkoholkranke Mütter und weitere psychische Herausforderungen sprechen, musste ich beim Zuhören immer wieder schmunzeln. Nicht weil die behandelten Themen besonders lustig sind, sondern weil dieses Duo so wunderbar funktioniert. Ihnen gelingt der Spagat zwischen Unterhaltung und ernsthafter Aufklärung mühelos.

4. Wenn Ungesagtes ausgesprochen wird

Ich gehöre zu diesen Leuten, die fiktive Diskussionen unter der Dusche führen. An den Kopf langend muss ich feststellen, dass ich noch dieses und jenes gerne gesagt hätte. Laut der Psychologin ist genau das heilsam. Wir müssen nicht zu unserem ehemaligen Arbeitgeber gehen und ihm unsere Meinung ins Gesicht blasen. Es genügt bereits ein nie abgesendeter Brief – oder ein lautes Gespräch unter der Dusche.

5. Der mächtigste Bundesrat, den die Schweiz je hatte

1916 tobt ein Krieg in Europa. Mittendrin sitzt der mächtigste Bundesrat, den die Schweiz je hatte – Arthur Hoffmann. Als Ausnahmetalent gehandelt, steckte man grosse Hoffnungen in ihn, denn es herrscht Spannung im Land. Auf eigene Faust unternimmt Hoffmann geheime Friedensinitiativen. Doch plötzlich wird ein verschlüsseltes Telegramm publik. Bundesrat Hoffmann muss zurücktreten.