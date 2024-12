Wie klingt Weihnachten? Ich denke an: Knistern im Cheminée, das Knacken von Samichlaus-Nüssli, Zerreissen von Geschenkpapier, das Klirren von Fondue-Gabeln, die im Käse aneinander prallen. Und an einen guten Podcast, für den man sich so richtig Zeit nehmen kann.

1. «Wo beginnt Frieden, wenn nicht hier?»

Gemeint ist hier am Tisch. Vor einigen Jahren sass «Input»-Redaktorin Beatrice Gmünder mit einer kosovarischen und einer serbischen Familie im Asylzentrum in Appenzell am Tisch. Dieses Erlebnis will sie wieder kreieren – und lädt die Russin Ludmila und den Ukrainer Ivan ein. Es zeigt sich: Frieden ist keine Utopie, aber auch nicht erzwingbar.

2. Yvonnes rote Haare sind in Buenos Aires ein Hit

Immer wird sie mit dem gleichen Spruch angesprochen: «Du siehst aus wie Emma Watson.» Daraus entbrennt eine Diskussion darüber, mit wem man optisch gerne verglichen würde. Und über Tinder-Debakel und Ärzte, die gerne mehr als den gebrochenen Finger untersuchen dürften. «Zivadiliring» ist der Podcast für alle, die gerne schonungslos ehrlichen Gesprächen lauschen.

3. «Ich bin nicht so ein Harfenfan»

Röbi Koller entlockt in seiner letzten Ausgabe als Host von «Musik für einen Gast» Andreas Vollenweider ein verblüffendes Geständnis. Der bis heute einzige Schweizer Grammy-Gewinner hat nämlich zu seiner Harfe ein gespaltenes Verhältnis. Neben spannenden Anekdoten aus seiner über 40-jährigen Karriere präsentiert Vollenweider ein buntes Spektrum an Musikwünschen.

4. Tannenbaum sicher mit dem Auto transportieren: So geht's