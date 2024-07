Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die heftigen Unwetter im Tessin, im Wallis und in der Waadt haben viele Betroffene vollkommen überrascht. In «News Plus» erfahren wir von zwei Experten, wie wir uns und unsere Liebsten für den Notfall wappnen können.



Ausserdem: Die Freebirth-Community und wieso ihre Mitglieder Alleingeburten sicherer finden, als in einem Spital oder einem Geburtshaus zu gebären, Geigerin Barbara Betschart trifft auf Koch-Influencer Noah Bachofen – und ein Hörspiel über den Sommer des Lebens.

Reto Jost Podcast-Spezialist Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Weiss immer, was das vielfältige Podcast-Angebot von SRF Neues zu bieten hat und stellt regelmässig die hörenswertesten Neuerscheinungen als Podcast-Empfehlungen der Woche zusammen.

1. Was im Fall der Fälle zu tun ist

Die Unwetter-Welle hält die Schweiz im Griff. Wie können wir uns in Zukunft auf Überschwemmungen, Erdrutsche und Co. vorbereiten? Wo ist der nächste offizielle Notfalltreffpunkt? Wie kommt das Kind im Notfall von der Kita heim? Was tun, wenn das Mobilfunknetz zusammenbricht? Das klärt das «News Plus»-Team mit Christian Fuchs von der Nationalen Alarmzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und mit Thomas Gabathuler, er ist im Kanton Glarus und bei Krisen und Notlagen im Einsatz.

Audio Unwetterwarnung: Wie bereiten wir uns auf den Notfall vor? 13:43 min Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott abspielen. Laufzeit 13 Minuten 43 Sekunden.

2. Alleine gebären als Trend

Immer öfter tauchen im Netz Videos und Berichte von Frauen auf, die ohne medizinische Hilfe ihr Baby zur Welt bringen – am Strand, im Wald oder zu Hause. Auch Schweizerinnen sind in der sogenannten Freebirth-Community zu finden. Warum kehren sie dem Gesundheitssystem den Rücken und wie riskant ist eine Alleingeburt? «News Plus Hintergründe» geht dem Phänomen nach und trifft dabei auch auf Birthkeeperinnen – Frauen, die anderen dabei helfen, ohne Begleitperson zu gebären und damit Geld verdienen.

Audio Das Birthkeeper System 1/4: Eine Alleingeburt geht viral 28:22 min, aus News Plus Hintergründe vom 28.06.2024. Bild: shutterstock/Gabriela Le abspielen. Laufzeit 28 Minuten 22 Sekunden.

3. Die Geigenlehrerin und der Koch-Influencer

Barbara Betschart bringt die Saiten ihrer Geige zum Schwingen, Noah Bachofen schwingt den Kochlöffel: Die leidenschaftliche Geigerin und der Koch-Influencer lernen sich im «Persönlich» kennen. Spannend dabei ist, dass beide einem Beruf nachgehen, dem sie zuerst eigentlich nicht nahe waren. So hatte Noah lange nichts mit der Sternenküche am Hut und Barbara konnte sich auch nie vorstellen, in einer Volksmusikgruppe zu spielen.

Audio Geigerin und Koch: Barbara Betschart trifft Noah Bachofen 50:25 min, aus Persönlich vom 30.06.2024. Bild: SRF1 abspielen. Laufzeit 50 Minuten 25 Sekunden.

4. Hörspiel: «Hard Land» von Benedict Wells

Wir haben ihn erlebt, als junge Menschen, diesen einen Sommer, der alles veränderte. In welchem alles so intensiv war, weil man es zum ersten Mal erlebte: den ersten Ferienjob, das erste Betrinken, den ersten Kuss und vielleicht noch mehr. Die Hörspielserie «Hard Land» erzählt von einem solchen Sommer, in einer amerikanischen Kleinstadt in den 80er-Jahren, mit dem passenden 80er-Soundtrack. Die perfekt nostalgische Unterhaltung für den Sommer 2024.