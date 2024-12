Warum brauchen wir Grenzerfahrungen? Was tun, während er das Kondom überzieht? Womit wird das Handydisplay sauber? Fragen über Fragen – und Podcasts, die Antworten liefern.

Der Ekstase auf der Spur

Ob Alpinwanderung, Hot-Yoga oder LSD-Trip: Warum streben wir vermehrt nach solchen Grenzerfahrungen? Philosoph Yves Bossart hat einige mögliche Antworten parat. Besonders schmunzeln musste ich über die Begründung, dass wir sie einfach als Gegensatz zum «immer gewöhnlichen, lauwarmen Alltagsding» brauchen.

Das Kondom-Dilemma und andere Fragen

Was tun, während er das Kondom überzieht? Antwort: Tief in seine Augen blicken oder Teewasser aufsetzen. Werden Freundschaften besser, je länger sie bestehen? Antwort: Jein. Was hilft gegen Flugscham? Antwort: Allenfalls kompensieren.

Weil täglich viele dringliche Hörerfragen bei den drei Hosts des Talk-Podcasts «Zivadiliring» eintrudeln, haben sie die Ausgabe der Woche allein dem Beantworten gewidmet. Ich wette: Mindestens eine der Fragen habt ihr euch auch schon einmal gestellt.

Das Handy mit Desinfektionsspray reinigen? Lieber nicht...

Manchmal schaudert es mich, wenn ich im Bett noch ein bisschen auf dem Display rumscrolle und plötzlich daran denke, wo das Handy den Tag über so lag. Dann hilft nur: Nochmal aufstehen, Desinfektionsmittel nehmen und ordentlich einsprühen. Eine eher schlechte Angewohnheit, wie ich jetzt weiss. Denn Lösungsmittel und Alkohol im Desinfektionsspray setzen dem Bildschirm zu. Zum Glück hat «Espresso» eine gute Alternative.

Hörvergnügen zum Mitgrölen

Daaa da da da da daaa daaa – wie haben es diese eingängigen Riffs aus dem Song «Seven Nation Army» eigentlich in die Fussballstadien dieser Welt geschafft? Dank ein paar betrunkener Fans, die den Track kurz vor einem entscheidenden Match in einer Bar aufschnappten. Die neue «Sounds! Story» über den kleinen Zufall mit grossen Folgen macht Lust, auch den Rest des vor 20 Jahren erschienenen Albums «Elephant» von den White Stripes nochmal auszugraben.

«Ein Buch, das uns etwas angeht»

In seinem neuen Roman «Die Krume Brot» spiegelt Lukas Bärfuss nicht nur Erlebnisse aus seiner eigenen Kindheit wider, er hält auch der Gesellschaft den Spiegel vor. Literaturredaktor Felix Münger beschreibt das Werk als «sprachlich elegant, präzis und ergreifend» – Grund genug, es in die Must-reads aufzunehmen.