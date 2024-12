Was hat es nun mit Bernhard Russi und den Rolling Stones auf sich?

Russi ist hartgesottener Beatles-Fan. Im «Focus» gibt er darum zu, dass er die Rolling Stones am liebsten vergiftet hätte und wünscht Russi sich das Lied «Let it be». Er erzählt von seinen Ambitionen, Barpianist zu werden. Und davon, wie er alle Termine absagt, wenn das Wetter für eine Skitour passt. Ein Glück, hat es am Interviewtag keinen frischen Neuschnee gegeben – sonst wäre uns dieses sympathische Gespräch entgangen.

Das kurze Leben von Yuri – dieser Podcast trifft mitten ins Herz

Yuri wurde nur 17 Tage alt. Im 8. Schwangerschaftsmonat diagnostizierten die Ärzte einen schweren Gendefekt, seine Eltern entschieden sich gegen eine Abtreibung und für Palliative Care. Das heisst: Yuri die Zeit, die er auf der Welt hat, so angenehm wie möglich machen. Ohne Operationen und Schmerzen. «Er hat in seinem Leben viele Menschen kennengelernt. Jeden Tag wurde er gehalten und geknuddelt.» Die Art, wie Yuris Eltern von dieser Zeit erzählen, berührt tief.

Political Correctness an der Fasnacht: Wie weit darf die Narrenfreiheit gehen?

Das Gesicht schwarz anmalen oder als Indigene verkleiden: Ist das ok? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Schlussendlich gehe es um Sensibilität, sagt die Geschäftsleiterin der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Ein spannender Einblick in eine hitzige Debatte.

Warum verlor DJ BoBo die Rechte an seinem Hit «Somebody Dance With Me»?

Weil er den Refrain von Rockwell geklaut hatte. Damals dachte er, sieben Sekunden wären erlaubt. War es nicht. «Mein Song hat etwa 10 Mal so viel eingespielt wie das Original. Die sind also ganz glücklich damit», meint DJ BoBo schmunzelnd. Und mit seinem Urheberrechtsstreit ist er in guter Gesellschaft. Quer durch alle Genres bedienen sich Musikerinnen und Musiker bei anderen.

Afrobeats: von den Slums auf die Weltbühne

«Are you ready to listen to me?», fragt Shine Boy. Seit er 13 Jahre alt ist, macht er Musik und hofft auf den grossen Durchbruch. Afrobeats sind der populärste Export Nigerias. Hier träumen Tausende davon, der nächste grosse Musikstar zu werden. Eine 5-minütige Reise in die Slums von Lagos.