Die St. Gallerin mit Wurzeln in der Slowakei ist eine erfolgreiche Schweizer Tennisspielerin. Schon als Juniorin gehörte Bencic zu den Besten der Welt. 2013 gewann sie das French Open und Wimbledon. Bereits mit 17 Jahren stand sie am US Open im Viertelfinal.

2021 erreichte Bencic den bislang grössten Erfolg ihrer Karriere: Gold an den Olympischen Spielen in Tokio. An der Seite von Viktorija Golubic gewann Bencic ausserdem Silber im Doppel.

Im April 2024 wurde sie Mutter ihrer Tochter Bella.