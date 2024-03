In zwischenmenschlichen Beziehungen kommt es immer wieder zu Reibungen. Warum man Streit nicht fürchten sollte und wie man sich nach einer Zankerei wieder in den Armen liegen kann – hier gibt's Tipps dazu.

1. Am Anfang war der Streit

Wie diskutiert man richtig? Am besten nicht so tun, als habe man mehr Ahnung vom Sachverhalt, als es tatsächlich der Fall ist. Streiten ist aber etwas Gutes, denn so kann man sich eine Meinung bilden. Wissenschaftsjournalist Reto U. Schneider ist Experte in Sachen Streitgespräche und gibt einen klugen Rat, um abzuwägen, ob eine Diskussion obsolet ist. Einfach das Gegenüber vorab fragen: «Was würde dich vom Gegenteil überzeugen?» Gibt's keine Antwort, dann sollte es auch keine Diskussion geben.

Audio Vernünftig diskutieren 25:48 min, aus Kultur-Talk vom 15.11.2023. Bild: zVg / Paul Worepole abspielen. Laufzeit 25 Minuten 48 Sekunden.

2. Warum ein Streit sich lohnt (besonders in Freundschaften)

In romantischen und familiären Beziehungen wird häufig gestritten. Geht es aber um Freundschaften, sind wir oft gehemmt. Dabei könnten Freundschaften – wie alle Beziehungen auch – durch das Austragen von Konflikten erheblich gestärkt werden, sagt der Freundschaftsforscher Wolfgang Krüger.

Audio Lieber schweigen als streiten: Konflikte in Freundschaften 40:05 min, aus Input vom 26.06.2022. Bild: colourbox abspielen. Laufzeit 40 Minuten 5 Sekunden.

3. Wie geht gutes Zuhören?

«Das habe ich dir doch gerade eben gesagt!» Das ist so ziemlich der Nummer eins Einstieg in einen Streit. Zumindest in meinem Haushalt. Aufmerksam Zuhören ist gar nicht so einfach. Das Gegenüber nicht unterbrechen und selbst keine Monologe zu halten, sind schon ein guter Anfang. Man muss auch nicht sofort seine Meinung kundtun. Wenn man zeigen möchte, dass man das Gegenüber verstanden hat, kann man die wichtigsten Inhalte zusammenfassen und Gegenfragen stellen. Auch die nonverbale Kommunikation sollte nicht vergessen gehen. Dabei hilft gelegentliches Nicken und Blickkontakt.

Audio Ohren auf und zuhören! 08:31 min, aus Ratgeber vom 12.01.2010. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 31 Sekunden.

4. Wie man ohne Gespräch einen Konflikt klärt

Einen leeren Stuhl vor sich hinstellen und so tun, als würde die Person, der man mal so richtig ordentlich die Meinung sagen möchte, dort sitzen. Oder man schreibt einen Brief und schickt ihn nie ab. So kann man mit unausgesprochenen Dingen endlich abschliessen.

Audio Unfinished Business - oder was sie schon lange los werden wollten 04:56 min, aus Ratgeber vom 19.02.2024. Bild: colourbox abspielen. Laufzeit 4 Minuten 56 Sekunden.

5. Wie man sich richtig entschuldigt

Laut der Psychologie besteht die perfekte Entschuldigung aus 6 Punkten:

Bedauern ausdrücken

Eine glaubhafte und verständliche Erklärung

Die volle Verantwortung übernehmen und Schwächen eingestehen

Reue empfinden und kundtun

Angebot zur Wiedergutmachung

Um Vergebung bitten

08:42 Video Das Geheimnis der perfekten Entschuldigung Aus Einstein² vom 03.03.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 42 Sekunden.

7. Und warum man sich im Vergeben üben sollte

Verzeihen ist fast immer eine gute Sache, für den Täter und fürs Opfer irgendwie auch. Beide können sich von der Tat lösen. Damit das gelingt, kann man zum Beispiel etwas auf einen Stein schreiben, und diesen dann in ein Gewässer werfen. Das Verknüpfen mit einem Ritual kann den Prozess des Verzeihens vereinfachen. Definitionen gibt es viele. Ich fand beim Hören des unten angefügten Podcasts diese besonders schön: «Verzeihen heisst, dass man dem Gegenüber keine Vorwürfe mehr macht. Auch wenn man immer noch glaubt, dass die Tat ein Fehler war.»