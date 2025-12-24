Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Fussball, Tennis, Ski, Radsport und mehr – Dokumentarfilme für Sportbegeisterte jeglicher Couleur liefert unser Archiv.

Marlen Reusser – Zurück an die Weltspitze

2024 geriet Marlen Reusser aus dem Tritt: Infekte, Post-Covid, ein schwerer Sturz. 2025 meldete sie sich mit dem Sieg an der Tour de Suisse und dem WM-Titel zurück.

Über Gold, Pech und Leidenschaft

Das Comeback der Radfahrerin erinnert an den Mythos vom Phönix aus der Asche – nach einem veritablen Seuchenjahr.

Roger Federer – 20 Jahre on Tour

Ein Klassiker des Genres ist unsere Doku über Roger Federer, in der Filmautorin Claudia Moor seine Profijahre porträtiert.

Der Stoff, aus dem Träume sind

Faszination Gleitschirmfliegen: Von den ersten waghalsigen Pionieren bis hin zu den heutigen Hochleistungsflügen.

Nino Schurter – seine letzte Fahrt

Im September hat Mountainbike-Legende Nino Schurter seine Karriere beendet. SRF hat seine Schlussphase als Profi begleitet.

Marco Odermatt – Vom Lausbuben zum Superstar

Mittlerweile ist Marco Odermatt im Olymp des alpinen Skisport angekommen. Doch schon 2023 beschäftigte die Frage, wie er trotz «Odimania» stets fokussiert bleibt.

Yann Sommer – Out of the Box

So hat die Öffentlichkeit Yann Sommer zuvor nie gesehen: als Privatmensch, Familienvater, Unternehmer und Sänger.

Noè Ponti – In acqua, io sono

Die Doku erzählt von der komplexen Herausforderung für den Tessiner, im Schwimmbecken am Tag X bereit zu sein.

Ehammers Weg nach Paris

Filmisch begleitet auf seinem Weg nach Paris an die Olympischen Sommerspiele wurde Zehnkämpfer Simon Ehammer.

Nicola Spirig – In 18 Monaten von der Schwangerschaft zur Olympia-Medaille?

Vier Jahre zuvor war es Nicola Spirig, die bei Tokio 2020 starten wollte. Doch nur 18 Monate vor ihrer fünften Teilnahme an Olympischen Spielen war die 39-jährige Triathletin im siebten Monat schwanger.

Velo-Abenteuer mit Franco Marvulli

Der vierfache Bahnrad-Weltmeister Franco Marvulli liebt auch nach seiner Profi-Karriere die Herausforderung. 2025 radelte er von Kenia über Uganda nach Ruanda an die dortige Strassen-WM.

Im Jahr zuvor nahm Marvulli im Winter die 2000 Kilometer lange Strecke von Venedig nach Athen in Angriff.

Biathlon in der Schweiz – Aufstieg einer Sportart

Die Doku zeichnet den spektakulären Weg der Sportart Biathlon in der Schweiz in den letzten gut 20 Jahren nach – vom Randsport und Fast-Kollaps des Verbands 2003 bis zur Heim-WM 2025.

Niklas Hartweg – Uneingeschränkte Einsicht

Ein Gesicht dieses Aufschwungs ist Niklas Hartweg. Der Schweizer gewährte 2023 Einblicke in sein Leben als Biathlet.

Extremsegler Alan Roura – Allein um die Welt

Seinen Traum von der Weltumseglung verwirklicht hat Alan Roura. 50'000 Kilometer in 95 Tagen legte er bei der Vendée Globe zurück.

Filme für Fussballfans

Natürlich kommt bei uns auch «König Fussball» zum Zug – zum Beispiel im Rückblick auf 125 Jahre Schweizerischer Fussballverband.

Gerne erinnert man sich hierzulande auch an 1994, als die Schweizer Nati nach 28 Jahren Flaute wieder an eine WM fuhr.



So kontrovers und skandalträchtig sein Leben auch verlaufen ist – viele halten Diego Armando Maradona für den besten Fussballer aller Zeiten.

Eine weitere Fussball-Legende steht am 1. Januar 2026 um 16:05 Uhr auf SRF zwei in «Pelé – Der Film» im Fokus.

Ferrari

Und wer auf Motorsport steht, der kommt beim Biopic «Ferrari» über das Leben des Rennfahrers und Rennwagenherstellers Enzo Ferrari voll auf seine Kosten.