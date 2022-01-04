Sendungen auf CD und DVD und Files

Wo kann ich eine Sendung auf CD/DVD kaufen?

Ausgewählte Sendungen sind auf CD oder DVD im Handel erhältlich.

Kann ich auch Sendungen kaufen, die nicht im Handel erhältlich sind?

Von Radio- und TV-Sendungen, die weder im Handel erhältlich noch auf Play SRF (TV-Sendungen) oder srf.ch/audio (Radio-Sendungen) zugänglich sind, können in den meisten Fällen Mitschnitte (Files) bestellt werden. Dieser Service ist jedoch relativ teuer, da Mitschnitte jeweils einzeln angefertigt werden. Weitere Auskünfte erteilt:

TV- und Radio-Sendungen für private oder kommerzielle Zwecke:

OneGate Media GmbH (Büro Zürich)

Fernsehstrasse 1-4

8052 Zürich

footage.srf@onegate.de



TV- und Radio-Sendungen für schulische Zwecke:

Schweizer Radio und Fernsehen

Recherche und Archive

Postfach

8052 Zürich

archiv@srf.ch

Können Sie mir eine Kopie des Spielfilms von letzter Woche schicken?

Leider nein. Spielfilme, Serien, Musikbeiträge und verschiedene andere Sendungen sind Fremdproduktionen. Diese können wir aus urheberrechtlichen Gründen nicht verkaufen. Vieles davon ist aber im Fachhandel erhältlich.

