Weihnachten ohne Sissi oder das Aschenbrödel? Unvorstellbar. Manche Traditionen wollen gewahrt werden. Für Kinder und nostalgische Erwachsene gibt es auf Play SRF darum auch dieses Jahr wieder zeitlose Klassiker zum Streamen. Hier kommen sechs unterhaltsame Familienfilme.

1. Das kleine Gespenst – S'chline Gspängst

Auf Burg Eulenstein lebt schon lange ein kleines Gespenst. Sein sehnlichster Wunsch ist es, die Welt bei Tageslicht zu sehen. Als es eines Tages um zwölf Uhr mittags erwacht, wird es vom ersten Sonnenstrahl schwarz verfärbt und versetzt so das ganze Städtchen in Angst und Schrecken.

Auf Play SRF verfügbar bis 30.12.2024

2. Der kleine Lord

Der achtjährige Cedric wächst bei seiner Mutter in New York in bescheidenen Verhältnissen auf. Eines Tages taucht ein Herr aus England auf. Es ist ein Abgesandter des Earls of Dorincourt, Cedrics Grossvater. Der Enkel aus Amerika soll nach England kommen, damit er als Nachfolger auf dem Schloss Dorincourt erzogen wird. Aus Cedric wird der kleine Lord Fauntleroy.

Auf Play SRF verfügbar bis 23.1.2025

3. Mein Name ist Eugen

Die beiden Lausbuben Eugen und Wrigley werden von den Eltern für ihre Streiche bestraft: Sie dürfen nicht ins Pfadilager. Die Jungs beschliessen, stattdessen Fritzli Bühler, den König der Lausbuben, zu suchen. Zusammen mit ihren besten Freunden Eduard und Bäschteli fahren sie mit dem Velo durch die Schweiz und erleben eine Menge Abenteuer.

Auf Play SRF verfügbar ab 28.12. bis 27.1.2025

4. Hotel Sinestra

Die elfjährige Ava verbringt die Weihnachtstage mit ihren Eltern im Engadin – und wünscht sich die nervigen Erwachsenen weg. Und siehe da, am nächsten Morgen sind sie alle spurlos verschwunden. Endlich können die Kinder machen, was sie wollen. Doch dann wird das Essen knapp und der Strom fällt aus. Schon bald wünscht sich Ava ihre Eltern und die sorglose Kindheit zurück.

Auf Play SRF verfügbar bis 31.12.2024

5. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Der deutsch-tschechische Märchenfilm von 1973 ist ein Klassiker im Weihnachtsprogramm. Nicht eine gute Fee, sondern drei magische Haselnüsse verhelfen dem Aschenbrödel zum Glück. Das gewitzte Mädchen gewinnt mithilfe der Zaubernüsse das Herz des Prinzen. Doch die böse Stiefmutter und die gehässige Stiefschwester setzen alles daran, die Liebe zum Scheitern zu bringen.

Auf Play SRF verfügbar bis 31.12.2024

6. Sissi – die ganze Triologie

Romantik und königliches Drama: Selten schlug ein Weihnachtsfilm derart ein wie «Sissi». Die Trilogie erzählt die Liebesgeschichte von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph von Österreich.

Die 16-jährige Elisabeth von Bayern, genannt Sissi, begleitet ihre Mutter an die Geburtstagsfeier des jungen Kaisers Franz Joseph von Österreich. Prompt verliebt sich dieser in die blutjunge Debütantin. Doch die strengen Hofregeln des österreichischen Kaiserhauses bringen Sissi an ihre Grenzen.

Auf Play SRF verfügbar bis 29.12. / 30.12. / 31.12.