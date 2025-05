Noch dreizehn Jahre gelingt es Assad ab 2011 nach Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs, an der Macht zu bleiben. Bis im Dezember 2024, als eine Allianz von Rebellen innert nur zehn Tagen nach Damaskus vordringt, bis in den Präsidentenpalast. Assad gelingt die Flucht. Was genau ist geschehen? Wie ist der Diktator vorgegangen, um sich über all die Jahre halten zu können? Und welche Akteure und Ereignisse haben das langjährige Machtgefüge am Ende verschoben? Diesen Fragen geht Filmemacher Antoine Vitkine in «Baschar al-Assad – Aufstieg und Fall des syrischen Diktators» nach. Dieser Dokumentarfilm kann bis am 26. Juni diese Jahres auf Play SRF gestreamt werden.