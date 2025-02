Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Es ist Wochenende und damit Zeit fürs Kino-Feeling zu Hause. Alte Klassiker und aktuelle Filme zu sehen auf Play SRF.

«Der Dialog» – Spionage-Thriller mit Gene Hackman

Darum geht es: Eine Top-Spürnase bekommt Gewissensbisse beim Beschatten eines Liebespaares.

Eine Top-Spürnase bekommt Gewissensbisse beim Beschatten eines Liebespaares. Erster Satz: «Sag mal, ist das nicht furchtbar?»

Harry ist einer der besten Abhörspezialisten der USA. Sein Beruf macht ihn aber zum Eigenbrötler. Als Harry in San Francisco einen Auftrag ausführt, bekommt er plötzlich Gewissensbisse und wird selbst zum Opfer.

Der Film von Francis Coppola aus dem Jahr 1974 thematisiert Ängste, Paranoia und Schuldgefühle in Zusammenhang mit Abhörtechnologien. Das Meisterwerk wurde für drei Oscars nominiert und zeigt Hollywood-Star Gene Hackmann in einer seiner besten Rollen. Der damals noch ziemlich unbekannte Harrison Ford ist in einer Nebenrolle zu sehen.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Was? Spionage-Thriller mit Gewissen Mit wem? Gene Hackman, Harrison Ford, Robert Duvall, Allan Garfield In welcher Sprache? Auf Deutsch synchronisiert Auf Play SRF verfügbar bis 7.2.2025

«Passagiere der Nacht» – Drama mit Charlotte Gainsbourg

Darum geht es: Punk-Girl crasht die bürgerliche Idylle.

Punk-Girl crasht die bürgerliche Idylle. Erster Satz: «Meine lieben Passagiere der Nacht, wir haben den 10. Mai.»

Paris 1981. Elisabeth – eine alleinstehende Frau mit zwei Teenagern – arbeitet bei einer nächtlichen Radiosendung. Als eines Nachts Talulah, eine ziellose Jugendliche ohne Zuhause, im Studio auftaucht, nimmt Elisabeth die junge Frau bei sich auf. Das bringt das fragile Familienleben ziemlich durcheinander.

Das nostalgische Drama taucht mit Elisabeth und den Menschen, denen sie begegnet, ein in das Lebensgefühl der 1980er Jahre.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Was? Hommage an das Paris der 1980er Jahre Mit wem? Charlotte Gainsbourg, Noée Abita In welcher Sprache? Auf Deutsch synchronisiert Auf Play SRF verfügbar bis 28.2.2025

«The 355» – Action Thriller

Darum geht es: Aus Fremden und Feinden werden während der Mission Freundinnen.

Aus Fremden und Feinden werden während der Mission Freundinnen. Erster Satz: «Hijo de puta!»

Die Welt steht kurz davor, im Chaos zu versinken. Ein Werkzeug, das sämtliche Sicherheitssysteme entschlüsseln kann, droht, in falsche Hände zu gelangen.

Da kommt die Sondereinheit 355 ins Spiel, fünf Top-Agentinnen, die die Welt retten sollen. «The 355» ist Actionkino mit internationaler Starbesetzung und gehörig Frauenpower.