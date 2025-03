«Anna erfüllt Wünsche» - Das war die erste Staffel

Einen Tag am Flughafen, das Treffen mit deinen Lieblingssportlerinnen und Sportlern oder sogar einen Song im Tonstudio aufnehmen – bei «Anna erfüllt Wünsche» ist so einiges möglich. Wir blicken zurück auf eine Staffel, in der vier Wünsche in Erfüllung gingen.