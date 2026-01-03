Im Dorf Crans-Montana im Kanton Wallis kam es in der Silvesternacht zu einer Tragödie. In einer Bar ist ein Feuer ausgebrochen. Viele junge Menschen haben ihr Leben verloren.

Du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen: Im Wallis ist es in der Silvesternacht zu einem Drama gekommen. In einer Bar ist ein Feuer ausgebrochen.

Legende: Menschen trauern um die Brandopfer. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Das Feuer verbreitete sich sehr schnell. Einige Menschen konnten noch rechtzeitig aus der Bar herauskommen. Viele schafften es aber nicht mehr.

Legende: In der Schweiz stehen die Fahnen während fünf Tagen auf Halbmast. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Viele junge Menschen haben in der Bar den Jahreswechsel gefeiert. Darum sind viele Opfer zwischen 16 und 26 Jahren alt. Rund 40 Menschen sind gestorben. 119 sind verletzt worden. Darunter sind 71 Schweizer Staatsangehörige.

Legende: Der Ort der Katastrophe ist abgesperrt. AP Photo/ Antonio Calanni

Die Polizei informiert immer wieder und sucht nun nach den Gründen, warum es zum Brand kam.

Es sind sehr traurige Bilder, die uns aus dem Wallis erreichen. Wenn dir alles zu viel wird: Hier ein paar Tipps, wie du dich ablenken kannst: