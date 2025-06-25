Krieg in der Ukraine und in Gaza oder die Brandkatastrophe in Crans-Montana. Beschäftigt es dich, wenn in der Welt schlimme Dinge passieren? Hier ein paar Tipps, wie du dich von den vielen traurigen Nachrichten ablenken kannst.

Legende: Viele Kinder gehen die aktuellen News nah. Wie geht es dir damit? Shutterstock/MAYA LAB

Wenn du schlimme Nachrichten hörst, dann ist das oft nicht einfach. Damit bist du nicht allein. Es ist normal und verständlich, dass du dir Gedanken machst. Vielen Kindern und auch Erwachsenen geht es genau so. SRF Kids Moderator Alessio hat für dich bei Lulzana Musliu von Pro Juventute nach Tipps gefragt, wie man besser mit schlechten Neuigkeiten umgehen kann:

Sprich über deine Gedanken.



Wende dich an eine Person, bei der du dich öffnen kannst. Das können deine Eltern sein, deine Lehrpersonen, die Schulsozialarbeit, Freundinnen und Freunde oder Götti/Gotti.... «Geteilte Gefühle und geteilte Gedanken fühlen sich leichter an», sagt Lulzana. Meistens hilft es, die Gedanken in Worte zu fassen, damit du sie loswerden kannst.



Wenn du keine vertraute Person hast oder mit niemandem direkt im Umfeld darüber sprechen möchtest, dann kannst du dich immer an die Pro Juventute wenden:

Immer für dich da ❤️ Box aufklappen Box zuklappen Bei der Pro Juventute ist Tag und Nacht jemand für dich da. Du kannst gratis auf die Nummer 147 anrufen. Wenn du lieber schreiben willst, kannst du auch ein WhatsApp oder eine E-Mail schicken.



Das kostest nichts und es ist anonym, das heisst niemand erfährt davon, wenn du das nicht willst.

Geh raus.



Hobbies nachgehen, einen Spaziergang machen, etwas Feines kochen – mach etwas, das dir gut tut. Den Menschen und Angehörigen in Kriegsgebieten oder nach einer Katastrophe wie in Crans-Montana nützt es nichts, wenn du dich traurig zuhause verkriechst (aber natürlich darfst du das, wenn es sich für dich grad richtig anfühlt). Es ist völlig ok und gut für dich, wenn du Dinge machst, die dir Spass machen.



Lies ein Buch oder höre eine Geschichte.



Tauche in eine Geschichte ein, die dir gut gefällt. Lesen lenkt ab und tut der Fantasie gut. 😍 Wenn du keine Leseratte bist, dann kannst du es dir auch im Bett gemütlich machen und eine Geschichte hören.

Denke an dein schönes Umfeld.



Denke an die schönen Dinge, die dich umgeben. Freunde und Freundinnen, Familie, schöne Erlebnisse, die letzten Ferien. Das darfst und sollst du! Das Leben hat zum Glück ganz ganz viele schöne Seiten!

Gib deiner Trauer etwas Raum.



Überlege dir, was deiner Trauer gut tun kann. Das können kleine Dinge sein, wie zum Beispiel eine Kerze anzünden oder deine Gedanken aufschreiben. Natürlich darfst du auch immer einen Blog im «Treff» schreiben und mit uns deine Gedanken mit anderen Kindern und dem SRF Kids Team teilen.

Legende: Im «Treff» kannst du dich mit anderen Kindern austauschen. Vielleicht hilft das gegen die schwierigen Gedanken? SRF

Das ganze Gespräch zwischen Alessio und Lulzana nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana kannst du hier hören:

Wie gehst du mit Gefühlen um?