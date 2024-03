Was ist die Pubertät? Die Pubertät ist die Zeit, in der sich der Kinderkörper zu einem Erwachsenenkörper entwickelt. Zumindest definiert die Medizin das so. Jedoch ist es auch die Zeit, in der sich Kinder bzw. Jugendliche mental mit sich auseinandersetzen und sich verändern. Wer bin ich? Was habe ich für Gefühle? Viele Erwachsene empfinden die Pubertät als schwierige Zeit. Doch Kindern ergeht es nicht immer so. Für die einen ist es eine strenge Zeit, andere freuen sich, dass sie nun «erwachsen werden».

Wann beginnt die Pubertät? Das ist unterschiedlich. Bei den einen Kindern beginnt sie bereits mit neun Jahren. Bei den anderen erst mit zwölf oder 13. Viele stellen sich auch die Frage: Ab wann sieht man etwas? Das ist wieder sehr unterschiedlich, wobei bei den Mädchen beispielsweise die Brüste oftmals früher wachsen als äusserliche Merkmale bei den Jungs. Jeder Körper hat sein eigenes Tempo. Das ist schon bei Babys so: Die einen beginnen früher zu krabbeln, andere später. Die Pubertät ändert mit der Geschlechtsreife, also wenn Mädchen die erste Periode bekommen und Jungs den ersten Samenerguss. Das Körperwachstum geht dann noch weiter und endet bei Mädchen meistens um das 20. Lebensjahr herum, bei Jungs auch noch später.

Audio Pubertät: Die unterschätzte Lebensphase 44:59 min, aus Input vom 30.08.2020. Bild: Montage SRF abspielen. Laufzeit 44 Minuten 59 Sekunden.

Was passiert bei der Pubertät? Es gibt die offensichtlichen Veränderungen am Körper wie die Körperbehaarung oder das Brustwachstum bei den Mädchen. Verantwortlich dafür sind die Hormone. Der Körper gibt Gas mit deren Produktion: bei den Mädchen mit dem Gestagen und Östrogen, bei den Jungs mit dem Testosteron. Auch für die erhöhte Schweiss- und Talgproduktion sind sie verantwortlich. Pubertierende schwitzen also mehr und bekommen Pickel. Die Hormone sorgen auch für innere Veränderungen. Das Hirn wird durch die Hormonproduktion beeinflusst. Viele Pubertierende erleben deshalb starke Stimmungsschwankungen und sorgen mit ihrer schlechten Laune des Öfteren für Nerventumulte bei ihren Eltern.

Legende: Stimmungsschwankungen begleiten die meisten Jugendlichen während ihrer Pubertät. Imago

Kommen alle Kinder in die Pubertät? Im Normalfall kommen alle Kinder früher oder später in die Pubertät. Unter gewissen Umständen kann die Pubertät verzögert einsetzen. Ursachen dafür können Erkrankungen wie Tumore und basierend darauf Chemotherapien sein. Wenn Jugendliche übermässig Sport treiben und stark abnehmen, kann es vorkommen, dass die Pubertät nicht eintritt. Abklärungen beginnen meistens dann, wenn Jugendliche bis zu ihrem 15. Lebensjahr keine Anzeichen einer einsetzenden Pubertät haben.

Legende: Für viele Jugendliche eine Zeit voller Fragen: die Pubertät. Colourbox

Wie kann ich mein Kind in dieser Phase unterstützen? Erwachsene von heute erzählen oft, dass sie ziemlich überrascht wurden von der Pubertät. Man hat früher das Thema nicht gross im Vorfeld besprochen. Deshalb kann es helfen, wenn Kinder darauf vorbereitet werden. Das müssen nicht zwangsmässig die Eltern machen. Manchmal ist es besser, wenn andere Bezugspersonen wie Gotte, Götti, Grosi, Lehrpersonen oder Schulsozialarbeiterinnen das Thema mit den Kindern angehen. Im Zweifelsfall gibt es die Notfallnummer 147 der Pro Juventute, wo Kinder immer Hilfe finden. Wichtig ist in dem Zusammenhang die Erkenntnis der Eltern, dass die Pubertät eine einmalige Phase ist und einen umfangreichen Umbau des Menschen bedeutet. Die Stimmungsschwankungen sind Teil dieses Prozesses. Wichtig ist, dass Erwachsene mit Verständnis und Geduld den Jugendlichen in dieser Phase begegnen. Auch wenn es für viele Eltern bedeutet, dass sie nun selbst eine Generation älter werden.