Sie heissen Fabi, Luiz und Sandy Handy und erleben spannende, gruselige Fälle im Hotel Saanenhof. Nun ist die zehnte Staffel des beliebten SRF Kids Hörspiels «Team F.L.S.» erschienen. Ob das Trio einmal so einflussreich wird wie diese fünf Hörspiele?

«Die drei ???»

1964 in den USA unter dem Titel «The Three Investigators» (die drei Detektive) von Robert Arthur erfunden, begeistern die drei Detektive Justus, Peter und Bob in deutscher Übersetzung seit 1968 mit ihren Fällen auch heute noch viele Menschen. Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern gilt diese Detektivgeschichte als erfolgreichste (Hörspiel-)Serie im deutschsprachigen Raum.

Legende: Früher noch analog: Verschiedene Kassetten des Hörspiels «Die drei ???». Keystone/ DPA/ Wolfram Kastl

Übrigens gibt es seit 2006 auch «Die drei !!!». Drei Mädchen namens Franzi, Kim und Marie ermitteln in diesen Geschichten «mutig und clever», wie sie offiziell beschrieben werden.

«TKKG»

Rolling Stones oder The Beatles? Bei den Detektiv-Hörspielen wäre die Frage dann «Die drei ???» oder «TKKG». Denn «TKKG» gilt als zweiterfolgreichste Detektivserie im deutschsprachigen Raum und ist wie «Die drei ???» bis heute populär.

Legende: Kassetten oder «Tapes»: So hörte man in den 80er- und 90er-Jahren das Hörspiel «TKKG». KEYSTONE/ DPA/ Christof Bock

Seit 1979 erleben Tim (früher Tarzan), Karl, Klösschen (eigentlich Willi Sauerlich) und Gaby spannende Abenteuer zusammen. Zu dem Detektiv-Quartett gesellt sich auch gerne Gabys Hund Oskar dazu. Die alte Titelmelodie des Hörspiels weckt bei manchen Erwachsenen nostalgische Gefühle.

Heute klingt das Intro so:

Tarzan wurde übrigens aus rechtlichen Gründen umbenannt zu Tim: Der Name war in Deutschland bis zum Jahr 2000 markenrechtlich geschützt. Wer «TKKG» einmal live erleben will: 2026 kommen die Sprecherinnen der vier Detektive auf die Bühne mit ihrem Live-Hörspiel.

«Fünf Freunde»

Dieser Klassiker ist noch älter als die anderen zwei. 1942 erschien der erste Band von «The Famous Five», die im Deutschen «Fünf Freunde» wurden. Die Hörspiele werden auch heute noch fleissig gehört und millionenfach gestreamt. Die Themen gehen mit der Zeit: Es gibt heute beispielsweise das Abenteuer «Fünf Freunde essen glutenfrei» oder «Fünf Freunde auf der Brexit-Insel». Für ein paar nostalgische Gefühle, hier das alte Intro:

«Maloney»

Der Privatdetektiv darf in dieser Liste nicht fehlen, denn auch seine Fälle sind seit Jahrzehnten beliebt bei der Schweizer Hörerschaft: Im Jahr 1989 wurde die erste Folge im damaligen Radio DRS 3 (heute SRF 3) ausgestrahlt. Seither sind über 400 Folgen erschienen. Bis die kratzige Stimme des Detektives verstummte: Der Sprecher von Maloney, Michael Schacht, verstarb im Jahr 2022. Für Maloney-Autor und Produzent Roger Graf war damit Maloney Geschichte. Doch der Detektiv ist nun wieder auferstanden. Hier kann die Serie gestreamt werden, die für die einen das Ende einer Durststrecke ist, für die anderen ein absolutes No-Go.

«Team F.L.S.»

Wer weiss, vielleicht werden die Kinder nostalgisch, wenn sie in 20 Jahren die Melodie von «Team F.L.S.» hören. Das Team hat auf jeden Fall das Zeug für Kultstatus. Es ist jetzt schon das beliebteste Hörspiel auf SRF Kids. Die drei Hauptfiguren Fabi, Luiz und Sandy Handy lösen zum zehnten Mal einen Fall.

In dieser Jubiläumsfolge verschwindet Sandy Handy spurlos! Fabi, Luiz und Cloudy Charly ermitteln mit zunehmender Verzweiflung. Werden sie Sandy Handy finden oder wird es in Zukunft heissen: ein Fall für das «Team F.L.C.»?