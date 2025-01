«Wir übernehmen jeden Fall!» – das sind «Die drei ???». Ob flüsternde Mumien, tanzende Teufel oder unsichtbare Gegner, die Detektive Justus, Peter und Bob haben schon unzählige Mysterien gelöst. Ihr jüngster Fall: «Die drei ??? und der Karpatenhund» im Kino.

Die Faszination beginnt für Viele bereits in der Kindheit – so auch für Regisseur Tim Dünschede. Auf einem Flohmarkt entdeckte er damals eine Kassette mit dem Titel «Die silberne Spinne»: «Das dunkle Cover und die geheimnisvolle Atmosphäre zogen mich in den Bann», erinnert er sich. «Eine Welt, in die ich eintauchte – düsterer und unberechenbarer als andere Jugendserien.»

Legende: Ob auf Schallplatte, Kassette, CD, als MP3 oder über Streaming-Plattformen: Die Hörspiel-Reihe «Die drei ???» machte – durch ihre unendliche Erfolgsgeschichte – die komplette Entwicklung bei Datenträgern und Nutzungsverhalten mit. KEYSTONE/DPA/Wolfram Kastl

Seit ihrer Entstehung 1964 durch Robert Arthur in den USA hat sich die Reihe zu einem generationsübergreifenden Phänomen entwickelt. Während sie in den 1990er-Jahren in den USA eingestellt wurde, lebt sie im deutschsprachigen Raum bis heute weiter. Mit über 200 Fällen und 70 Millionen verkauften Büchern und Hörspielen ist sie die erfolgreichste deutsche Krimiserie.

Wie eine altbekannte Süssigkeit

Die «Kassettenkinder» von damals sind längst erwachsen, doch ihre Liebe zur Serie bleibt bestehen. Auch der Kultur- und Medienwissenschaftler Johannes Binotto ist bekennender Drei-Fragezeichen-Fan: «Ich sammle die Hörspiele auf Schallplatte und Sondereditionen.» Seine erste Folge war «Der rote Pirat», ein Geschenk seiner Eltern. «Die Geschichten öffneten in meiner Fantasie riesige Räume», so Binotto.

Johannes Binotto Kultur- und Medienwissenschaftler Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Johannes Binotto ist Professor für Film- und Medientheorie an der Hochschule Luzern, Autor, Experimentalfilmer und Leiter des Projekts videoessayresearch.org des Schweizerischen Nationalfonds. Sein Schwerpunkt: die Verbindung von Film und Psychoanalyse.

Ein Erfolgsfaktor der Serie ist ihre Beständigkeit: Seit 1979 werden die Hörspiele mit den Originalsprechern Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich produziert.

Krimis wirken beruhigend. Sie geben einem die Sicherheit, dass sich am Ende alles aufklärt.

«Es ist wie eine Süssigkeit aus der Kindheit, deren Rezept sich nie ändert», sagt Binotto. Die Mischung aus Geborgenheit und Spannung macht sie auch für Erwachsene reizvoll. Manche gestehen offen, mit den «drei ???» einzuschlafen. So auch Binotto: «Krimis wirken beruhigend. Sie geben einem die Sicherheit, dass sich am Ende alles aufklärt.»

Rocky Beach – zeitlose Welt in der Fantasie

Während Filme eine visuelle Welt vorgeben, lassen Hörspiele Raum fürs eigene Kopfkino. «Alle haben ein eigenes Bild von Rocky Beach», so Dünschede.

Die Herausforderung der Verfilmung sei es, eine Filmwelt zu schaffen, die sowohl Nostalgiker als auch eine neue Generation anspricht. Für ihn war es wichtig, die Essenz der Reihe zu bewahren, aber behutsam ins Heute zu übertragen.

«Die drei ??? und der Karpatenhund»: Kurzkritik Box aufklappen Box zuklappen Mit «Die drei ??? und der Karpatenhund» setzt Regisseur Tim Dünschede die Verfilmung der Kultreihe fort. Diesmal untersuchen Justus, Peter und Bob den Diebstahl einer mysteriösen Skulptur – und stossen auf ein übernatürliches Rätsel. Es handelt sich um eine Filmadaption des gleichnamigen Romans von M. V. Carey. Statt Grusel wie im ersten Film der Reihe «Die drei ??? – Erbe des Drachen», gibt es nun eine klassische Whodunit-Spannung: «Wer hat’s getan?», fragt man sich. Nostalgische Fans könnten einige ikonische Elemente aus den Hörspielen vermissen, doch die Atmosphäre von Rocky Beach bleibt spürbar. Fazit: Ein Detektivabenteuer, das mit flotten Sprüchen, einem Hauch Nostalgie und einem Abschlussgag punktet. Kinostart: 23. Januar 2025

Nicht nur auf der Kinoleinwand entwickeln sich «Die drei ???» weiter. Live-Hörspiele, Comics, Podcasts und Fanartikel erweitern das Universum. Binotto spricht von einem «Multiverse mit verschiedenen Ausprägungen». Dennoch bleibt der Kern der Serie so, wie ihn die Fans lieben.

Köpfchen statt Google

Rocky Beach bleibt also ein zeitloser Ort. «Eine Nostalgie, die nie altmodisch wirkt», so Dünschede. Sein Film setzt bewusst auf Retro-Atmosphäre: «Keine überflüssigen Smartphones – das würde den Zauber zerstören.» Die Fragezeichen lösen ihre Fälle weiterhin mit Köpfchen statt Google. Rocky Beach ist und bleibt eine Welt, in die sich Fans jeder Generation flüchten – sei es in Büchern, Hörspielen oder auf der Kinoleinwand.