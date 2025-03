Einfach erklärt - Was ist Trisomie 21?

Weltweit haben etwa fünf Millionen Menschen das Down-Syndrom. Am 21. März, dem Welt-Down-Syndrom-Tag, sollen die Anliegen von Menschen mit Trisomie 21 in den Fokus gerückt werden. Doch was bedeutet Trisomie 21 genau?