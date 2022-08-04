 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

SRF Kinderangebot Das bietet SRF Kids für Kinder

Von Videos über Podcasts bis zu Hörspielen und Radiosendungen: Das ist SRF Kids, das multimediale Kinderangebot von Schweizer Radio und Fernsehen. Jede Menge Unterhaltung, Information und eine gute Portion Abenteuer warten auf eure Kinder. Und das Beste: Kinder können selber mitmachen!

SRF Kids hilft Kindern, die Welt zu verstehen

Von Kriegen bis zu Umweltthemen: Auch Kinder wollen verstehen, was um sie herum passiert! Darum gibt es die «SRF Kids News» jede Woche neu:

Das sind die «SRF Kids News»

Box aufklappen Box zuklappen
Logo der SRF Kids News

Die Welt ist schon für Erwachsene nicht immer einfach zu verstehen. Die «SRF Kids News» unterstützen Sie dabei, mit Kindern über aktuelle Themen zu reden.

SRF Kids zeigt das Leben von Kindern in der Schweiz

Was beschäftigt Kinder in der Schweiz? Wir lassen sie selber erzählen: In den neuen Reportagen von «SRF Kids Inside». Die Kinder treffen wir dort, wo sie sich treffen: In ihrem Verein. Alle Folgen hier auf Play SRF.

Logo «SRF Kids Inside»
Legende: SRF Kids

Bei SRF Kids werden Kinder selber zu Reporter:innen

Wie wird aus Wind Strom gemacht? Gibt es eigentlich Hexen? Und wie kommt eine Pizza zu dir nach Hause? Zusammen mit Kindern gehen wir solchen Fragen nach, quer durch die Schweiz. Es entstehen spannende Reportagen, die im Radio und auf der Website SRF Kids gehört und gratis heruntergeladen werden können – genau so wie auf gängigen Podcast- und Streamingplattformen:

Podcast SRF Kids Reporter:in

Jede Folge ein neues Abenteuer! SRF Kids geht mit Kindern auf spannende Reportagen in der ganzen Schweiz. Und du bestimmst, wohin die Reise geht.
Weitere Audios und Podcasts

SRF Kids sind Hörspiele

Ob auf Autofahrten, zum Einschlafen oder zwischendurch: Kinder lieben Geschichten! SRF Kids liefert regelmässig tolle Mundart-Hörspiele – von der Detektivgeschichte über Abenteuer bis zum Fantasy-Hörspiel. Alle Hörspiele gibt es hier auf der Website von SRF Kids und können auf Drittplattformen kostenlos gestreamt oder heruntergeladen werden:

Podcast SRF Kids Hörspiele – Geschichten für Kinder

Tolle Hörspiele für Kinder ab 8 bis 12 Jahren auf Schweizerdeutsch. Ob Krimi, Abenteuer oder lustige Geschichten vom Pausenhof – für jeden Geschmack ist etwas dabei!
Weitere Audios und Podcasts

SRF Kids sind Erklärvideos

Was sind Fake-News? Was macht Zucker im Körper? Was wissen wir über Dinosaurier? Die Erklärvideos von «SRF Kids - Clip und klar!» beantworten kleine und grosse Wissens-Fragen so, dass Kinder sie verstehen. Regelmässig neue Folgen auf YouTube SRF Kids und auf Play SRF.

SRF Kids ist eine Online-Community

Im «Treff» von SRF Kids machen Kinder in einem sicheren Rahmen erste Schritte auf Social Media. 6- bis 14-Jährige können ein eigenes Profil erstellen, Texte und Fotos hochladen und mit anderen Kindern chatten. Bei jeder Anmeldung überprüfen wir, ob es sich tatsächlich um ein Kind handelt. Themen aus dem «Treff» fliessen regelmässig in unsere Inhalte ein. So bestimmen Kinder das SRF Kids Programm mit und können selber mitmachen.

Ein Mädchen formt mit ihren Händen ein Herz
Legende: Dank SRF Kids wird es nie langweilig Colourbox

SRF Kids ist Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern: Die Radiosendung «SRF Kids» bietet Kindern lustige, spannende und interessante Geschichten. Die Sendung gibt es auch als Stream oder Podcast zum Abonnieren:

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
Weitere Audios und Podcasts

So können Kinder selber mitmachen

Box aufklappen Box zuklappen

SRF Kids Moderatorin Angela Haas mit zwei KinderreporterInnen
Legende: Bei SRF Kids können Kinder selber mitmachen SRF Kids

Fragen zum Kinderangebot von SRF?

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)