Von Videos über Podcasts bis zu Hörspielen und Radiosendungen: Das ist SRF Kids, das multimediale Kinderangebot von Schweizer Radio und Fernsehen. Jede Menge Unterhaltung, Information und eine gute Portion Abenteuer warten auf eure Kinder. Und das Beste: Kinder können selber mitmachen!

SRF Kids hilft Kindern, die Welt zu verstehen

Von Kriegen bis zu Umweltthemen: Auch Kinder wollen verstehen, was um sie herum passiert! Darum gibt es die «SRF Kids News» jede Woche neu:

Das sind die «SRF Kids News» Box aufklappen Box zuklappen Die Welt ist schon für Erwachsene nicht immer einfach zu verstehen. Die «SRF Kids News» unterstützen Sie dabei, mit Kindern über aktuelle Themen zu reden. Jeden Donnerstag um 17:00 Uhr auf SRF 1

Jeden Donnerstag ab 17 Uhr auf srfkids.ch, Play SRF und YouTube SRF Kids

Jeden Samstag im TV um 10:35 Uhr auf SRF 1

SRF Kids zeigt das Leben von Kindern in der Schweiz

Was beschäftigt Kinder in der Schweiz? Wir lassen sie selber erzählen: In den neuen Reportagen von «SRF Kids Inside». Die Kinder treffen wir dort, wo sie sich treffen: In ihrem Verein. Alle Folgen hier auf Play SRF.

Bei SRF Kids werden Kinder selber zu Reporter:innen

Wie wird aus Wind Strom gemacht? Gibt es eigentlich Hexen? Und wie kommt eine Pizza zu dir nach Hause? Zusammen mit Kindern gehen wir solchen Fragen nach, quer durch die Schweiz. Es entstehen spannende Reportagen, die im Radio und auf der Website SRF Kids gehört und gratis heruntergeladen werden können – genau so wie auf gängigen Podcast- und Streamingplattformen:

SRF Kids sind Hörspiele

Ob auf Autofahrten, zum Einschlafen oder zwischendurch: Kinder lieben Geschichten! SRF Kids liefert regelmässig tolle Mundart-Hörspiele – von der Detektivgeschichte über Abenteuer bis zum Fantasy-Hörspiel. Alle Hörspiele gibt es hier auf der Website von SRF Kids und können auf Drittplattformen kostenlos gestreamt oder heruntergeladen werden:

SRF Kids sind Erklärvideos

Was sind Fake-News? Was macht Zucker im Körper? Was wissen wir über Dinosaurier? Die Erklärvideos von «SRF Kids - Clip und klar!» beantworten kleine und grosse Wissens-Fragen so, dass Kinder sie verstehen. Regelmässig neue Folgen auf YouTube SRF Kids und auf Play SRF.

SRF Kids ist eine Online-Community

Im «Treff» von SRF Kids machen Kinder in einem sicheren Rahmen erste Schritte auf Social Media. 6- bis 14-Jährige können ein eigenes Profil erstellen, Texte und Fotos hochladen und mit anderen Kindern chatten. Bei jeder Anmeldung überprüfen wir, ob es sich tatsächlich um ein Kind handelt. Themen aus dem «Treff» fliessen regelmässig in unsere Inhalte ein. So bestimmen Kinder das SRF Kids Programm mit und können selber mitmachen.

SRF Kids ist Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern: Die Radiosendung «SRF Kids» bietet Kindern lustige, spannende und interessante Geschichten. Die Sendung gibt es auch als Stream oder Podcast zum Abonnieren:

So können Kinder selber mitmachen Box aufklappen Box zuklappen Kinder können sich als Kinderreporter:innen bewerben und für unsere Formate selber im Einsatz stehen.

Kinder können in der Online-Community «Treff» bloggen, mit anderen Kindern und dem SRF Kids Team chatten. Im «Treff» können uns Kinder auch ihre Ideen schreiben – vielleicht klingelt bald das Telefon und es geht auf Reportage!

Kinder können ihren Musikwunsch für SRF Kids auf Radio SRF 1 abgeben und Grüsse durchgeben.

