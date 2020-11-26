Die Zähne sind geputzt, das Pyjama angezogen – und jetzt noch eine Geschichte! Am besten eine, die beruhigt und gut tut. Mit dem Podcast «Schlummerland – Gutenachtgeschichte für Kinder» werden Kinder sanft aus dem Tag und in den Schlaf begleitet.

Legende: Einschlafen im Schlummerland SRF

Der Einschlaf-Podcast von SRF ist der erste seiner Art auf Schweizerdeutsch: Er ist gemacht für die Momente, in denen man müde im Bett liegt und der Schlaf nur noch eine Geschichte weit entfernt ist.

Er passt auch in Situationen, in denen Ihr Kind hibbelig oder durcheinander ist und Sie es auf einfache und sanfte Art und Weise wieder in eine Entspanntheit bringen möchten.

Gutenachtgeschichte trifft Meditation

Die Kombination aus langsamen Geschichten und sanften Klängen bringt Ruhe ins Kinderzimmer, egal ob abends oder tagsüber.

Die eingebauten Achtsamkeits- und Atemübungen haben das Potential schon bei kleinen Kindern ein positives Selbst- und Weltbild zu fördern, während einfache Körperreisen und feine Klänge entschleunigen und entspannen.

Die Idee hinter «Schlummerland»

Legende: Die SRF Kinderprogramm-Redaktorin und Yogalehrerin Dania Sulzer hat den Podcast konzipiert und produziert. SRF

Die Sprache ist simpel: Beim Schreiben wurde darauf geachtet, dass die Sprache auch von kleinen Kindern verstanden wird. Um ihnen Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln, werden nur positive Formulierungen gebraucht, die sie in ihrer natürlichen Entwicklung unterstützen können.

Die Geschichten behandeln auch unsere urmenschlichen Emotionen, wie Traurigkeit, Freude oder Wut und helfen den Kindern, diese Gefühle wahr zu nehmen und zu integrieren. Auch Themen wie Kreativität, Freundschaft oder Familie werden im Podcast aufgegriffen und in eine sanfte Geschichte verpackt.

Wichtig ist, das jede Hörerin und jeder Hörer, egal welchen Alters, seine eigenen Gedanken und Gefühle zu den Geschichten entwickelt. Denn dann entsteht etwas Besonders.

Der Podcast kann auf der SRF Audioplattform und anderen Podcast- oder Streamingdiensten wie Spotify oder Apple Podcast gehört und abonniert werden. Du findest die Folgen auch auf dem Youtube-Kanal SRF Kids.

Autorin und Sprecherin: Dania Sulzer

Audiodesign: Robin Pickis