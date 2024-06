Er ist einer der erfolgreichsten Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft. Xherdan Shaqiri hat schon über 120 Länderspiele bestritten und mehr als 30 Tore für die Schweiz geschossen. 1991 in Kosovo geboren, ging seine Karriere in Basel los und brachte ihn unter anderem nach München, Mailand und Lyon. Aktuell ist er beim Chicago Fire FC in den USA unter Vertrag.