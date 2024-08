Du bist ein richtiger Kino- und Filmfan und schaust am liebsten gleich zwei oder drei Filme hintereinander? Dann ist die Zurich Film Festival (kurz: ZFF)-Kinderjury genau das Richtige für dich! Werde Teil der Kinderjury und bestimme mit, welcher Film am besten ist.

Legende: Filme schauen, Bewertungen machen: Die ZFF-Kinderjury vom letzten Jahr. zVg

Hast du schon von der ZFF-Kinderjury gehört? Nein? Dann ist es höchste Zeit! Diese Kinderjury setzt sich jedes Jahr neu zusammen: Die Mitglieder schauen die Filme der Kinderreihe und vergeben das Kleine Goldene Auge an den Gewinnerfilm.

Was ist das ZFF? Box aufklappen Box zuklappen Das Zurich Film Festival (ZFF) findet einmal im Jahr statt und bringt grosse Kinofilme aus der ganzen Welt in verschiedene Kinos der Stadt Zürich. Filmschaffende und Stars stellen ihre Dokumentationen, Spielfilme oder Kinderfilme dort persönlich vor. Manche Filme werden am ZFF zum ersten Mal gezeigt. Seit 2005 gibt es das ZFF. Dieses Jahr findet es vom 3. bis zum 13. Oktober statt.

Das Beste daran: Du kannst mitmachen! Bewirb dich jetzt als Mitglied der Jury und entscheide mit, welcher Film am 20. Zurich Film Festival (3. bis 13. Oktober 2024) das Kleine Goldene Auge gewinnt.

So läuft es in der ZFF-Kinderjury

1 / 7 Legende: Es wird viel diskutiert über die Filme.. zVg 2 / 7 Legende: Die Kinder überlegen sich gut, wie sie die Filme beurteilen. zVg 3 / 7 Legende: Es ist Arbeit, aber eine superspannende Arbeit! zVg 4 / 7 Legende: Auch Erwachsene unterstützen die Kinderjury. zVg 5 / 7 Legende: Hier könntest du sitzen :-) zVg 6 / 7 Legende: Intensives Schaffen: Die Kinder sind während eines ganzen Wochenendes im Einsatz für die ZFF-Kinderjury. zVg 7 / 7 Legende: 30 Kinder sind in der ZFF-Kinderjury. zVg

So bist du dabei:

Du bist zwischen 10 und 13 Jahre alt?

Du hast Lust, ein ganzes Wochenende mit Filmschauen zu verbringen?

Du traust dir zu, mit anderen Kindern über die Filme zu diskutieren, sie zu bewerten und dann den Gewinnerfilm zu küren?

Deine Eltern sind einverstanden, dass du dich anmeldest?

Du kannst alle Fragen mit Ja beantworten? Super! Dann bewirb dich gleich jetzt.

So bewirbst du dich:

Erzähl uns, warum genau du einen Platz in der ZFF-Kinderjury erhalten sollst und was dich am Kino begeistert. Wie du das machst, ist völlig dir überlassen: als kleines Video, Lied, Text, Gedicht, Tanz, Foto… Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Das Schauen / Lesen / Hören sollte nicht länger als eine Minute dauern.

Schick uns deine kreative Bewerbung in einem Mail mit dem Betreff «Bewerbung Kinderjury» an kids@zff.com. Wir benötigen dazu noch dein Geburtsdatum und einen Notfallkontakt.

Die Kinderjury ist auf 30 Plätze begrenzt. Anmeldeschluss ist der 19. August 2024.

Was passiert dann?

Das Festival findet vom 3. bis am 13. Oktober 2024 in Zürich statt. Falls du für die Jury ausgewählt wirst, dann schaust du am Wochenende vom 5. bis 6. Oktober 2024 alle Filme im Kino Sihlcity in Zürich, die im Wettbewerb um das Kleine Goldene Auge gezeigt werden. Mit Hilfe vom ZFF-Team entscheidest du gemeinsam mit den anderen Mitgliedern, welcher der beste Film ist und somit den Preis verdient.

Viel Glück!