Schon bald finden die Oscars statt. Das ist die bekannteste Preisverleihung innerhalb der Filmbranche. Von Stefan Oester, dem Betreiber des Kinos Astoria in Visp, erfahren die Kinder der Klasse 8Ha, wie sich die Filmtechnik und das Kinoerlebnis in jüngster Zeit verändert haben. Film ab!

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der Klasse 8Ha aus Visp erarbeitet.

Echte Stars: Das sind die Kinder der Klasse 8Ha

Unsere Klasse ist sehr gross: Insgesamt sind wir 8 Schülerinnen und 17 Schüler! Unsere Lehrerin, Frau Briggeler, hat uns für den Medien-Workshop angemeldet. Wir haben ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass gerade unsere Klasse unter den vielen Anmeldungen ausgesucht wird!

Da wir uns jede Woche die SRF Kids News anschauen, konnten wir es kaum erwarten, selbst einen Beitrag für die Sendung drehen zu dürfen. Als endlich der Kids-Bus vor unserem Schulhaus stand, haben wir uns sehr darauf gefreut, endlich loslegen zu können!

Legende: Diese Woche sitzt die Klasse 8Ha im Regiestuhl. Film ab! SRF Kids

So ist der Medien-Workshop abgelaufen

Nach der Vorstellungsrunde haben wir das Thema Medien mit der Klasse besprochen und dazu in Gruppen Plakate erstellt. In der Redaktionssitzung haben wir uns dafür entschieden, einen Beitrag zum Thema Kino zu machen. Am Nachmittag haben wir schliesslich noch gelernt, wie man Fake News erkennen kann.

Am nächsten Tag hat die eine Gruppe ein Storyboard für den Videobeitrag erstellt. Ein Storyboard ist ein Plan, in dem man aufschreibt, was später gefilmt werden soll. Währenddessen hat die Artikelgruppe zum Thema Kino recherchiert. Den Opener (Anmoderation) und Closer (Abmoderation) haben wir mit der ganzen Klasse gedreht.

Opener & Closer

1 / 2 Legende: Der rote Teppich wird ausgerollt. SRF Kids 2 / 2 Legende: Autogramme, Blitzlichtgewitter und jede Menge Fans! SRF Kids

Am letzten Tag haben wir den Artikel fertiggestellt. In der Zeit hat die Videogruppe im Kino gedreht und den Betreiber, Stefan Oester, interviewt. Zum Schluss haben wir uns alle zusammen den Opener und Closer auf der Leinwand angeschaut und mit dem SRF Kids Bus ein Klassenfoto gemacht.

Was du über die Geschichte des Kinos wissen musst

Die erste Filmvorführung fand bereits 1895 in der französischen Hauptstadt Paris statt. Filme wie wir sie kennen, mit Ton und in Farbe, wurden aber erst später erfunden. Das erste Kino in der Schweiz wurde 1907 in der Stadt Zürich errichtet.

Heute können wir uns Kinofilme 3D und sogar in 4D anschauen. Kino in 4D bedeutet, dass sich auch die Stühle im Kinosaal bewegen und Wasser oder Wind spürbar sind.

Wenn man mehr erleben möchte, geht man ins Kino.

Während der Pandemie mussten die Kinos schliessen. Nach der Öffnung wurden zuerst weniger Eintrittskarten verkauft als noch vor der Pandemie. Mittlerweile werden Filmvorstellungen aber wieder regelmässig besucht.

Funfacts Box aufklappen Box zuklappen Ein Kinoeintritt in der Schweiz kostet im Durchschnitt 15.90 CHf.

CHf. In einem Kino gibt es durchschnittlich 187 Sitzplätze.

Sitzplätze. 100 Gramm Popcorn haben 420 Kalorien.

Kalorien. «Logistics» ist der längste Film aller Zeiten . Er dauert 857 Stunden. Das sind ganze 35 Tage!

Das Erlebnis Kino

1 / 5 Legende: Vor Ort im Kino Astoria in Visp SRF Kids 2 / 5 Legende: Und der Preis fürs schönste Kino im Oberwallis geht an... SRF Kids 3 / 5 Legende: Am Tresen gibt Kinobetreiber Stefan Oester Auskunft. SRF Kids 4 / 5 Legende: Mmm! Für viele gehört eine Portion Popcorn zum Kinoerlebnis dazu. SRF Kids 5 / 5 Legende: Opener und Closer laufen auf der grossen Leinwand. Film ab! SRF Kids

Jetzt ist alles im Kasten. Box aufklappen Box zuklappen Liebe Grüsse aus dem Kino Astoria in Visp wünscht dir die Klasse 8Ha vom Schulhaus Sand Süd.