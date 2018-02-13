Bild 2 von 3. Nüsseln. Im Kanton Schwyz findet jedes Jahr ein ungewöhnlicher Brauch statt. Vier Gestalten mit sehr bunten Gewändern und einer Holzmaske ziehen durchs Dorf und steppen den Narrentanz. Als «Nüssler» wird dabei der Hüpf-Tanz bezeichnet. Woher dieser Brauch genau kommt, ist nicht klar.

Bildquelle: Keystone.

2 / 3