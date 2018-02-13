Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 3. Die Tschäggättä. Die Tschägättä ist ein sehr bekannter Fasnachtsbrauch im Oberwallis, genauer im Lötschental. Furchterregende Gestalten mit fratzenhaften Masken irren in der Nacht im Dorf umher und jagen dabei jeder Person einen Schrecken ein, die sich spät abends noch draussen auf der Strasse herumtreibt. Bildquelle: Keystone.
Bild 2 von 3. Nüsseln. Im Kanton Schwyz findet jedes Jahr ein ungewöhnlicher Brauch statt. Vier Gestalten mit sehr bunten Gewändern und einer Holzmaske ziehen durchs Dorf und steppen den Narrentanz. Als «Nüssler» wird dabei der Hüpf-Tanz bezeichnet. Woher dieser Brauch genau kommt, ist nicht klar. Bildquelle: Keystone.
Bild 3 von 3. Chienbäse-Umzug. In Liestal ist am 18. Februar der Winter vorbei. Die Liestaler ziehen dann durch die Stadt und tragen dabei einen riesigen «Chienbäsen». Das sind brennenden Besen, mit denen der kalte Winter vertrieben werden soll. Bildquelle: Keystone.
