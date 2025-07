Was ist blau und hat einen weissen Hut? Genau, ein Schlumpf. Bald sind die lustigen Figuren endlich wieder im Kino zu sehen. Und wir sammeln die kreativsten und blauen Bilder unserer Community.

Legende: Im neuen Kinofilm verschwindet Papa Schlumpf auf mysteriöse Weise. Ob er gefunden wird? Paramount Pictures

Eigentlich läuft alles wie gehabt im Schlumpfenland. Doch dann passiert etwas Schlimmes: Papa Schlumpf verschwindet und wird vom Bösewicht Gargamel in die reale Welt gezogen. Schlumpfine (im englischen Original von Sängerin Rihanna gesprochen!) und Co. gehen los, um Papa Schlumpf retten.

Wir haben Tickets verlost für den neuen Film «Die Schlümpfe»-Film. Die Gewinner:innen erhalten in den nächsten Tagen Post von uns mit den Tickets, um die blauen Schlümpfe auf grosser Leinwand zu sehen. Was ihr tun musstet um an der Verlosung teilzunehmen? Uns ein Bild schicken mit mindestens fünf blauen Gegenständen. Hier sind einige eurer Bilder:

Eure Schlumpf-Bilder

__Anfang Bildergalerie __Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Von Kamera bis Delfin: bei euch ist alles mit dabei. Bildquelle: ZVG. 1 / 5 Legende: Von Kamera bis Delfin: bei euch ist alles mit dabei. ZVG

Bild 2 von 5. Auch Globi möchte den neuen Schlumpf Film schauen gehen. Bildquelle: ZVG. 2 / 5 Legende: Auch Globi möchte den neuen Schlumpf Film schauen gehen. ZVG

Bild 3 von 5. Hier geht es sportlich zu und her. Bildquelle: ZVG. 3 / 5 Legende: Hier geht es sportlich zu und her. ZVG

Bild 4 von 5. Sogar die eigenen Socken haben es auf das Bild geschafft. Bildquelle: ZVG. 4 / 5 Legende: Sogar die eigenen Socken haben es auf das Bild geschafft. ZVG

Bild 5 von 5. Das Tischtuch darf hier nicht fehlen. Bildquelle: ZVG. 5 / 5 Legende: Das Tischtuch darf hier nicht fehlen. ZVG __Ende der Bildergalerie __Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Alle fünf Gegenstände mussten sich auf einem Bild befinden. Wie das geklappt hat? «Grossartig!», findet das SRF Kids Team. Und so schaut das bei uns in der Redaktion aus: