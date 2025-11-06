«SkinnyTok» ist ein gefährlicher Trend auf Social Media. Influencer:innen motivieren Kinder zum Hungern. Das kann sehr gefährliche Folgen haben. Bist du selbst betroffen, oder kennst du jemanden? Hier findest du Hilfe.

Momentan kursieren viele Videos von jungen Frauen auf Social Media wie Tiktok und Instagram, in denen sie ihre ultradünnen Körper zeigen. Sie verbreiten damit einen Dünnsein-Trend, auch «SkinnyTok» genannt. Und der ist gefährlich.

Wer nämlich zu wenig isst, hat zu wenig Energie und verliert an Muskelkraft. Es kann sogar tödlich sein, wenn man lange Zeit zu wenig isst. Mehr dazu hier:

Bist du selbst betroffen? Oder siehst du bei einem Kind in deinem Umfeld, dass es viele solche Videos schaut, nur noch wenig isst und sehr mager geworden ist? Hier findest du Hilfe: