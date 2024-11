Wenn man aus einer Geschichte einen Film oder ein Hörspiel machen möchte, dann schreibt man die Geschichte um in ein Drehbuch. Im Drehbuch wird die Geschichte in verschiedene Szenen (also Teile) eingeteilt. Zu diesen stehen dann ganz klare Angaben und Anweisungen: Wer gerade spricht und in welchem Ton, wo befindet sich die Figur und so weiter. Im Drehbuch steht auch genau, wie lange eine Szene sein soll. Ein Drehbuch ist also wie eine Art Anleitung für die Regisseurinnen und Regisseure. Die sind bei den Aufnahmen die «Chef:innen».