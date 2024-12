So cool: Beim «Goldenen Spatz» bestimmen Kinder aus verschiedenen Ländern, welche Filme und Sendungen für Kinder die besten sind. Noch cooler: Auch du kannst dabei sein! Melde dich jetzt an als Mitglied der Jury und reise nach Deutschland ans Festival und die grosse Preisverleihung.

Du liebst Filme und Serien und kannst gar nicht genug davon bekommen? Dann ist der «Goldene Spatz» das richtige für dich! Werde Teil der Kinderjury und bestimme, welche Filme und Sendungen am besten sind.

So kannst du mitmachen:

Du bist zwischen 9 und 13 Jahre alt?

Du hast Lust, eine Woche lang verschiedene Filme und Sendungen anzuschauen?

Du traust dir zu, mit anderen Kindern über die Filme zu reden und euch gemeinsam für die besten zu entscheiden?

Du hast Lust, die «Goldenen Spatzen» bei der grossen Preisverleihung zu übergeben?

Deine Eltern sind einverstanden, dass du dich anmeldest?

Du kannst alle Fragen mit Ja beantworten? Super! Dann melde dich gleich an :-)

So meldest du dich an:

Fülle einen der Mitmachbogen aus und lasse ihn von deinen Eltern unterschreiben.

Mitmachbogen

Zusätzlich musst du eine Filmkritik schreiben. Schreibe deine Meinung zu einem Film, den du im Kino oder im Fernsehen gesehen hast. Bitte verwende für die Filmkritik ein zusätzliches Blatt.

Schicke den Mitmachbogen und die Filmkritik per Post oder per E-Mail an diese Adresse:

Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz

– Kinderjury –

PF 1725

D-07507 Gera

Deutschland

E-Mail: trautmann@goldenerspatz.de

Einsendeschluss ist der 16. Februar 2025. Ob du dabei bist, erfährst du Ende Februar. Falls du Fragen hast, kannst du ein E-Mail an die Adresse oben schreiben oder hier auf dieser Website schauen.

Was passiert dann?

Das Festival findet vom 1. bis am 7. Juni 2025 in Gera und Erfurt in Deutschland statt. Falls du für die Jury ausgewählt wirst, müssen deine Eltern an deiner Schule beantragen, dass du in dieser Woche schulfrei bekommst. Die Organisator:innen des Festivals können euch dabei helfen. Sie kümmern sich auch um deine Anreise, Unterkunft, Betreuung und Verpflegung. Du und deine Eltern müssen nichts bezahlen.

So sieht es am Medienfestival aus: