Wenn der Papi sagt, du sollst dein Zimmer aufräumen, dann kommst du selten drum herum. Trotzdem gibt es auch Rechte, die du als Kind hast und auch einfordern darfst. Zum Beispiel, dass du zur Schule gehen darfst und genug Zeit zum Spielen hast. Wie gut weisst du Bescheid über die Rechter der Kinder?

Leider werden nicht überall die Rechte der Kinder eingehalten. In solchen Fällen hilft Kinderanwalt Christophe Herzig. Von ihm erfährst du in der ganzen Folge «SRF Kids Reporter:in», was Kinderrechte genau sind und warum sie wichtig sind. Also hör gleich rein!

