Wie laut können Laubfrösche quaken? Warum fühlen sich viele Menschen im Frühling besser? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Der Frühling ist zurück und bringt neue Energie und Leben in die Natur. Gleichzeitig hat diese Jahreszeit viele spannende Fakten und überraschende Besonderheiten zu bieten.

SRF Kids Kinderreporterin Nora (9) hat mit SRF Kids Moderatorin Luana eine Hör-Schnitzeljagd gemacht. Kannst du erraten, welche Geräusche hier zu hören sind?

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.