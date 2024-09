Die Rad-WM in Zürich ist in vollem Gang. Auch an der offenen Rennbahn in Oerlikon werden einige Rennen gestartet. Als einzige Radbahn im Freien schweizweit ist sie etwas ganz Besonderes im Radsport. Selina, eine junge Rennradfahrerin, fühlt sich hier wie Zuhause. Kinderreporterin Camille (10) hat die junge Athletin bei einem Bahnradrennen begleitet. Finde heraus, was du alles über den Radsport und die Schweizer Radprofis weisst!

Wenn du mehr über die offene Rennbahn erfahren möchtest und wissen willst, wovon die Radprofis so träumen, dann hör die neue Folge von «SRF Kids Reporter:in».

Audio Traum auf zwei Rädern: Selina will an die Rad-WM! 17:13 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 24.09.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 17 Minuten 13 Sekunden.

Noch mehr knifflige Fragen?

Dann mach mit live im Radio! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Radio auf SRF 1 kannst du beim «Besserwisser» der «Lügi-Spiel» miträtseln und tolle Preise gewinnen.