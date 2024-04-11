 Zum Inhalt springen

Moderatorin Luana «Songs höre ich gerne in Dauerschleife»

Luana hat schon als Kind Geschichten mit dem Mikrofon und dem Kassettenrekorder aufgenommen – heute erzählt sie ihre Geschichten im Radiostudio. Und zwar live in unserer Radiosendung «SRF Kids im Radio» und als Reporterin bei «SRF Kids Reporter:in».

  • Bild 1 von 3. Konzerte und Schweizer Musik sind ihre grosse Leidenschaft – deshalb erwischt man Luana auch immer wieder dabei, wie sie im Radiostudio laut zu den Songs mitsingt. Bildquelle: SRF.
    Luana streift sich mit einer Hand durch die Haare und schaut in die Kamera
  • Bild 2 von 3. Wenn sie einen Song mag, läuft dieser in Dauerschleife und ist dann so ein richtiger Ohrwurm. «Sorry an alle, welche das jeweils mit anhören müssen.». Bildquelle: SRF.
    Luana schaut nach oben in die Luft und hat ihre Hände vor ihrem Körper
  • Bild 3 von 3. Luana liebt es, sich mit Freundinnen und Freunden zu treffen. Meist ist sie in der Umgebung von Bern anzutreffen. Bildquelle: SRF.
    Luana schlägt mit der rechten Hand seitlich in die Luft und schaut in die Kamera. Sie trägt einen grünen Pullover.
Das mag Luana besonders

  • Konzerte – am liebsten in einem intimen, kleinen Rahmen
  • Snowboarden – am besten mit ganz viel Neuschnee
  • Hunde UND Katzen – und eigentlich auch sonst alle Tiere mit Fell
  • Kochen – aber nur für andere Personen und nicht nur für mich allein
  • Flüsse, Seen und das Meer – nichts ist besser als ein Schwumm in der Aare

Das mag Luana gar nicht

  • alle Arten von Ausgrenzung
  • Umweltverschmutzung
  • alleine irgendwo warten
  • früh aufstehen
  • Bild 1 von 4. Klein-Luana mit 4 Jahren, ihre ersten Versuche auf dem Velo. Bildquelle: zVg.
    Luana auf Velo
  • Bild 2 von 4. Luana (hier 8 Jahre alt) liebt Tiere seit jeher und Fasnacht war früher voll ihr Ding. Ihr Papi hat sie immer geschminkt, da waren teilweise richtige Kunstwerke dabei. Bildquelle: zVg.
    Luana verkleidet als Leopard
  • Bild 3 von 4. Luana als Dreijährige mit Kätzchen. Bildquelle: zVg.
    Luana auf Sofa
  • Bild 4 von 4. Luana (hier 10 Jahre alt) liebt auch Pferde. Und die damalige Frisur fand sie toll, weil sie ein bisschen ihrem älteren Bruder ähnelte :-). Bildquelle: zVg.
    Luana mit Pferd
Ihre Lieblingsmusik

«Ich liebe Schweizer Musik. Um nur einige Beispiele zu nennen: Lo & Leduc, Chlyklass, Manillio, Tommy Vercetti, Stereo Luchs und, und, und... Mag aber natürlich auch andere Musik, zum Beispiel guten Indie oder auch mal Reggae - je nach Stimmung. Am besten so viele Livekonzerte wie möglich»

Ihr Geheimnis

«Wenn ich am Abend nicht einschlafen kann, dann spiele ich Regengeräusche von meinem Handy ab. Ich mag das Geräusch total gerne und es lenkt mich vom abendlichen Gedankenkarussell ab.»

