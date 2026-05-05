Wie viele Beine haben Insekten? Was machen sie im Winter? Brauchen wir sie überhaupt? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Insekten sind zwar klein, leisten aber Erstaunliches. Sie helfen Pflanzen zu wachsen, halten die Natur sauber und dienen vielen Tieren als wichtige Futterquelle. Ohne Insekten würde unsere Welt ganz anders aussehen.

Wie du Insekten helfen kannst und wieso eine Frühlingswiese dabei so wichtig ist, erfährst du hier:

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