Welche Produkte brauchst du für deine Haut, und wie viele? Wann solltest du Sonnenschutz anwenden? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Wie gut kennst du dich mit Hautpflege aus?

Weniger ist mehr – diese Worte unterstützt Hautärztin Dr. Liv Kraemer. SRF Kids Kinderreporterin Nesa (12) hat sie besucht und Tipps für dich bekommen, welche Cremes und Rituale gut für die Haut sind. Dr. Liv Kraemer erklärt auch, warum der Trend Sephora Kids problematisch ist.

