«Quiz der Woche» Wie gut kennst du dich mit Hautpflege aus?

Welche Produkte brauchst du für deine Haut, und wie viele? Wann solltest du Sonnenschutz anwenden? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

10.03.2026, 11:47

Weniger ist mehr – diese Worte unterstützt Hautärztin Dr. Liv Kraemer. SRF Kids Kinderreporterin Nesa (12) hat sie besucht und Tipps für dich bekommen, welche Cremes und Rituale gut für die Haut sind. Dr. Liv Kraemer erklärt auch, warum der Trend Sephora Kids problematisch ist.

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quizze. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
