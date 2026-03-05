Am 6. März beginnen die Paralympics. Wie sind sie entstanden? Wann waren die ersten Paralympics? Teste dein Wissen im Quiz.

Die Paralympischen Spiele sind ein grosses Sportereignis für Athletinnen und Athleten mit Behinderungen. In vielen spannenden Sportarten treten sie gegeneinander an. Die Spiele finden, genau wie die Olympischen Spiele, alle vier Jahre statt. Am 6. März 2026 starten die Paralympics in Milano Cortina.

