Quiz zu den «SRF Kids News» Was weisst du über die Paralympics?

Am 6. März beginnen die Paralympics. Wie sind sie entstanden? Wann waren die ersten Paralympics? Teste dein Wissen im Quiz.

05.03.2026, 16:04

Die Paralympischen Spiele sind ein grosses Sportereignis für Athletinnen und Athleten mit Behinderungen. In vielen spannenden Sportarten treten sie gegeneinander an. Die Spiele finden, genau wie die Olympischen Spiele, alle vier Jahre statt. Am 6. März 2026 starten die Paralympics in Milano Cortina.

Hier findest du ganz viele Quizze. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
