Für Menschen mit Sehbehinderung gibt es eine besondere Schrift: die Brailleschrift. Diese wird nicht mit den Augen gelesen, sondern mit den Fingerspitzen ertastet. Aber wie funktioniert sie? Und woher kommt der Name? Zeig uns dein Wissen im Quiz zu den «SRF Kids News»!

Milena geht – genau wie du – zur Schule. Dort hat sie ein besonderes Schulfach, in dem sie lernt, wie sie sich im Alltag gut zurechtfinden kann, denn Milena ist sehbehindert. In dem Fach übt sie zum Beispiel, die Brailleschrift zu lesen und sich an Bahnhöfen sicher zu orientieren. Erfahre mehr zum Thema in deinen «SRF Kids News»:

Noch mehr knifflige Fragen?

Lust auf mehr Rätselspass? Dann mach live im Radio mit! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Radio auf SRF 1 kannst du beim «Besserwisser» oder «Lügi-Spiel» miträtseln und tolle Preise gewinnen.