Menschen in Not sollen immer Hilfe bekommen – egal, wo sie sind. Das war die grosse Idee von Henry Dunant und darum gründete er das Rote Kreuz. Teste dein Wissen über ihn und seine mutige Idee!

Weder im Krieg noch in einer Notlage: Henry Dunant wollte, dass niemand allein gelassen wird. Deshalb gründete der Genfer das Rote Kreuz. Bis heute hilft diese Organisation Menschen auf der ganzen Welt. Zum Beispiel in der Ukraine, wo es für viele Menschen aufgrund des Krieges und des eisigen Winters besonders schwierig ist. Hier erfährst du, wie er das Rote Kreuz auf die Beine gestellt hat und wie es heute den Menschen in der Ukraine hilft:

