Quiz zu den «SRF Kids News» Weisst du, was das Rote Kreuz macht?

Menschen in Not sollen immer Hilfe bekommen – egal, wo sie sind. Das war die grosse Idee von Henry Dunant und darum gründete er das Rote Kreuz. Teste dein Wissen über ihn und seine mutige Idee!

19.02.2026, 16:51

Weder im Krieg noch in einer Notlage: Henry Dunant wollte, dass niemand allein gelassen wird. Deshalb gründete der Genfer das Rote Kreuz. Bis heute hilft diese Organisation Menschen auf der ganzen Welt. Zum Beispiel in der Ukraine, wo es für viele Menschen aufgrund des Krieges und des eisigen Winters besonders schwierig ist. Hier erfährst du, wie er das Rote Kreuz auf die Beine gestellt hat und wie es heute den Menschen in der Ukraine hilft:

Noch nicht genug vom Rätseln?

Hier findest du ganz viele Quizze. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
