Quiz zu den «SRF Kids News» Wie gut kennst du die Frühlingsfeste der Schweiz?

Warum gibt es ausgerechnet im Frühling so viele Feste in der Schweiz? Was wird dabei gefeiert? Welche Bräuche haben mit Feuer zu tun? Teste dein Wissen im Quiz.

26.02.2026, 16:05

Ob Chalandamarz, Sächsilüüte, Chienbäse oder Fasnacht – all das sind Frühlingsfeste in der Schweiz. Ihr Ziel ist dabei immer dasselbe: Den Winter zu vertreiben und den Frühling willkommen zu heissen. Noemi aus Ardez (GR) zeigt dir, wie sie sich auf den Chalandamarz vorbereitet und erklärt, was dabei gefeiert wird.

Noch nicht genug vom Rätseln?

Hier findest du ganz viele Quizze. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
