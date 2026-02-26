Warum gibt es ausgerechnet im Frühling so viele Feste in der Schweiz? Was wird dabei gefeiert? Welche Bräuche haben mit Feuer zu tun? Teste dein Wissen im Quiz.

Ob Chalandamarz, Sächsilüüte, Chienbäse oder Fasnacht – all das sind Frühlingsfeste in der Schweiz. Ihr Ziel ist dabei immer dasselbe: Den Winter zu vertreiben und den Frühling willkommen zu heissen. Noemi aus Ardez (GR) zeigt dir, wie sie sich auf den Chalandamarz vorbereitet und erklärt, was dabei gefeiert wird.

