Die einen liegen faul am Strand, die anderen machen Bergwanderungen, und wieder andere sind im Ferienkurs: Egal von wo, schick uns dein Sommerbild und komme damit in den «SRF Kids News» vor! Und mit etwas Glück gewinnst du ein Sommer-Überraschungspaket!

Die «SRF Kids News» befinden sich in der Sommerpause. Und auch du geniesst bestimmt deine Sommerferien.

Damit wir wissen, was du in dieser Zeit so erlebst, freuen wir uns, wenn du uns DEIN Sommerbild schickst. Vielleicht entdeckst du in den Ferien ein lustiges Tier, oder im Ferienhort einen wunderschönen neuen Badiplatz?

Sommertage der SRF Kids Moderatorinnen

Moderatorin Angela (rechts) geniesst mit ihrer Schwester und ihrem Papi am Meer das Frühstück.

Moderator Sandro, als er noch ein Kind war. Bei ihm hiess es im Sommer stets: wandern, wandern, wandern!

Moderatorin Luana (rechts) war als Teenie in den Sommerferien in Paris fand es wunderbar dort.

Moderatorin Anna war hier zum ersten Mal in einem Ferienkolonie-Lager… und sehr happy. Ein unvergesslicher Sommertag!

Du kannst uns ein Bild oder Video (wenn möglich Querformat) via Formular unten schicken. Schick uns keine Bilder von dir oder anderen Kindern im Bikini oder Badeanzug. Bitte beachte: Wenn dein Gesicht oder ein anderes Kind erkennbar ist auf dem Bild, brauchen wir das Einverständnis der Eltern.

Einverständnis der Eltern: Wie geht das? Box aufklappen Box zuklappen Auf deinem Bild oder Video sieht man dein Gesicht oder das von anderen Kindern? Dann mach Folgendes: Lade das Dokument unten in der Box «Einverständniserklärung zum Herunterladen» herunter

Druck es aus oder lass es online von deinen Eltern oder den Eltern des Kindes auf dem Bild unterschreiben

Scanne das ausgefüllte Dokument und lade es wieder hoch in dem Formular in diesem Artikel. Wenn das Dokument online unterschrieben wurde, kannst du es direkt im Formular hochladen.

Achtung: Wir brauchen für jedes Kind eine Unterschrift, Geschwister können aber im gleichen Dokument eingetragen werden.

Dein Bild oder Video ist ready, und die Einverständniserklärung unterschrieben (falls nötig)? Dann fülle hier alles aus:

Einverständniserklärung zum Herunterladen

Mit etwas Glück gewinnst du ein tolles Sommer-Überraschungspaket, das wir unter allen eingegangenen Bildern oder Videos verlosen. Vielleicht wird es etwas von diesen Dingen drin haben:

Legende: Ein Badetuch, ein Rucksack, evtl. ein «SRF Kids – Next Level»-Shirt? SRF

Es lohnt sich also! Wir sind gespannt! Auf einen spannenden, bildreichen Sommer!!