1 Schulhaus, 3 Klassen, 6 Level: Das ist die Gameshow «SRF Kids – Next Level». In der vierten Staffel treten die 6. Klassen aus Appenzell, Herisau und St. Gallen gegeneinander an.

Wir haben es wieder getan: SRF Kids verwandelt zum vierten Mal eine Schule in ein Game. In der vierten Staffel von der Gameshow für Kinder, «SRF Kids - Next Level» reisen wir in die Ostschweiz. Dieses Mal wird das Schulhaus Hofwies in Appenzell im Kanton Appenzell Innerrhoden zu einem grossen «Game» umfunktioniert. Alle Folgen der vierten Staffel erscheinen am 28. Mai 2025, also nicht verpassen!

Der Ablauf ist der gleiche wie in den letzten drei Staffeln: In sechs Challenges kämpfen drei Klassen gegeneinander. Level für Level sammeln sie Sterne. Sei es beim Erraten von Zutaten in der Gruselküche oder beim Hochheben von schweren Schwingern. Doch wer stellt sich dieser Herausforderung? Lerne die drei Klassen kennen:

Die Gastgeberklasse Appenzell

Diese Schülerinnen und Schüler kennem das Schulhaus Hofwies wie ihre Westentasche, denn sie sind die Gastgeberklasse. Für den Lehrer, Herr Zielmann, ist es der letzte Klassenzug vor der Pension. Ein Sieg zum Abschied? Das wäre natürlich das grosse Ziel! Ob sie sich den Heimvorteil zunutze machen können?

Wild, wilder, Herisau!

Im hellblauen Shirt mischt die 6. Klasse aus Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden mit, und das nicht gerade leise. «Laut und immer in Bewegung», so beschreiben ihre beiden Lehrerinnen die Klasse. Kein Wunder, hier ist immer was los. Ob genau das in den Leveln der entscheidende Vorteil ist oder ob es ihnen mal zum Verhängnis wird? Die Herisauer Klasse ist auf jeden Fall nicht zu überhören.

Besuch aus der Stadt St. Gallen

Zu guter Letzt ist auch eine Klasse aus der Stadt St. Gallen mit dabei. Zu erkennen sind sie an den dunkelblauen Shirts. Ruhiger als Herisau, aber mit viel Teamgeist und Köpfchen. Mit Motivation und Teamspirit wollen sie sich gegen die beiden Appenzeller Klassen behaupten. Aber ob die Stadtkids auf dem Land den Ton angeben können?

Anna, die Moderatorin

Sie ist zwar schon zum vierten Mal dabei. Trotzdem war auch die vierte Staffel wieder Nervenkitzel pur für Anna Zöllig. «Ein super Abenteuer», so schwärmt sie über «SRF Kids – Next Level».

Legende: Ein vertrautes Gesicht: Anna Zöllig moderiert auch die vierte Staffel von «SRF Kids – Next Level». SRF

Noch nie von «SRF Kids – Next Level» gehört? Dann solltest du dir unbedingt die letzte Staffel ansehen:

Alle Folgen der 3. Staffel: