Moderatorin Anna «Früh aufstehen geht gar nicht...»

Jahrelang hat Moderatorin Anna professionell Stepptanz trainiert. Sie wusste aber eigentlich schon als kleines Kind, dass sie Moderatorin werden will. Nur nicht am Morgen früh... da schläft sie lieber. Anna moderiert die «SRF Kids News» und «SRF Kids – Next Level».

  • Bild 1 von 3. Anna moderiert aktuell die «SRF Kids News» und die Gameshow «SRF Kids – Next Level». Sie ist ausserdem Moderatorin bei Radio SRF 3. Bildquelle: SRF.
    Porträtfoto von Moderatorin Anna Zöllig.
  • Bild 2 von 3. Beim Kinderprogramm arbeitet Anna seit vielen Jahren – am 29. Mai 2016 moderierte sie zum ersten Mal bei SRF Kids beziehungsweise damals «Zambo». Bildquelle: SRF.
    Moderatorin Anna Zöllig verschränkt die Arme.
  • Bild 3 von 3. «Ein Jöggeli-Kasten!» – Anna liebt es mit Freundinnen und Freunden Tischfussball zu spielen. Oder wie sie eben sagt: «jöggelen». Würdest du sie schlagen? Bildquelle: SRF.
    Anna Zöllig zeigt mit dem Finger in die Kamera.
Das mag Anna besonders

  • Schöne Seen, Flüsse und sonstige Gewässer
  • Blumen aller Art und in allen Farben
  • «Jöggele» – am liebsten gegen richtige Profis

Das mag unsere Moderatorin gar nicht

  • Umweltverschmutzung
  • Mobbing
  • Früh aufstehen

Anna damals...

  • Bild 1 von 3. Anna in den Sommerferien im Tessin. Sie lernte Schwimmen in der kalten Maggia! Nach den Sommerferien kam sie dann in die erste Klasse. Bildquelle: zVg.
    Anna Zöllig als Sechsjährige am Fluss.
  • Bild 2 von 3. Annas erster Schultag! Topmotiviert und mit mega stylischem Velo (sie wünschte, sie hätte das heue noch!). Bildquelle: zVg.
    Anna Zöllig auf Velo.
  • Bild 3 von 3. Anna in den Sommerferien von der ersten zur zweiten Klasse. Sie war zum ersten Mal in einem Ferienkolonie-Lager… und sehr happy. Aber auch rotzfrech offenbar! 😉. Bildquelle: zVg.
    Anna mit Grimasse auf Wiese.
Annas Lieblingsmusik

«Am liebsten höre ich Musik von Manu Chao.»

Ihr Geheimnis

«Mein Teddybär «Bärnard» schläft noch immer jede Nacht bei mir im Bett. Auch, wenn ich auswärts schlafe.»

