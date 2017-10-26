Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 3. Anna moderiert aktuell die «SRF Kids News» und die Gameshow «SRF Kids – Next Level». Sie ist ausserdem Moderatorin bei Radio SRF 3. Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 3. Beim Kinderprogramm arbeitet Anna seit vielen Jahren – am 29. Mai 2016 moderierte sie zum ersten Mal bei SRF Kids beziehungsweise damals «Zambo». Bildquelle: SRF.
Bild 3 von 3. «Ein Jöggeli-Kasten!» – Anna liebt es mit Freundinnen und Freunden Tischfussball zu spielen. Oder wie sie eben sagt: «jöggelen». Würdest du sie schlagen? Bildquelle: SRF.
Das mag Anna besonders
- Schöne Seen, Flüsse und sonstige Gewässer
- Blumen aller Art und in allen Farben
- «Jöggele» – am liebsten gegen richtige Profis
Das mag unsere Moderatorin gar nicht
- Umweltverschmutzung
- Mobbing
- Früh aufstehen
Anna damals...
Bild 1 von 3. Anna in den Sommerferien im Tessin. Sie lernte Schwimmen in der kalten Maggia! Nach den Sommerferien kam sie dann in die erste Klasse. Bildquelle: zVg.
Bild 2 von 3. Annas erster Schultag! Topmotiviert und mit mega stylischem Velo (sie wünschte, sie hätte das heue noch!). Bildquelle: zVg.
Bild 3 von 3. Anna in den Sommerferien von der ersten zur zweiten Klasse. Sie war zum ersten Mal in einem Ferienkolonie-Lager… und sehr happy. Aber auch rotzfrech offenbar! 😉. Bildquelle: zVg.
Annas Lieblingsmusik
«Am liebsten höre ich Musik von Manu Chao.»
Ihr Geheimnis
«Mein Teddybär «Bärnard» schläft noch immer jede Nacht bei mir im Bett. Auch, wenn ich auswärts schlafe.»